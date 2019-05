Il segreto anticipazioni: i figli di Maria e Gonzalo sono davvero morti nell’incendio a Cuba?

Ultime news da Puente Viejo: cosa vedremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 26 maggio 2019. Nella prossima puntata de Il segreti vedremo quali saranno le condizioni di salute di Elsa: è chiaro a tutti che la ragazza sta male e ha bisogno di cure ma a quanto pare, almeno per il momento, nessuno ha capito il vero motivo per il quale la ragazza non riesce neppure ad alzarsi in piedi. Antolina riesce a ingannare sempre bene tutti e lo sta facendo anche in questo caso. Nessuno infatti si è accorto che lei sta avvelenando Elsa…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 MAGGIO 2019

Raimundo e Maria provano a fare il punto della situazione ma non riescono a capire cosa stia cercando di fare Fernando Mesia. Quando il giovane torna a casa Maria vorrebbe affrontarlo ma alla fine lei e suo nonno decidono di non dirgli nulla. Fernando chiede altro tempo per cercare i genitori di Maria. In realtà, come vedremo nella puntata de Il segreto in onda domani, il Mesia sta solo cercando di capire su che cosa Maria ha mentito e su che cosa ha raccontato la verità. Sta cercando i certificati di morte di Beltran e di Esperanza, i bambini sono davvero morti?

Antolina si è messa in contatto con il marchese che ha chiesto a Isaac di partire per terminare dei lavori. Il giovane non vorrebbe lasciare Elsa in quello stato ma Antolina lo rassicura: farà di tutto per aiutare Elsa. Isaac però prima di lasciare Puente Viejo chiede aiuto a Marcela e a Matias e li invita a vegliare su Elsa. Alla fine Marcela, dopo aver saputo quello che era il piano iniziale dei suoi amici, decide di perdonare tutti, anche Consuelo.

Finalmente dalla Svizzera arrivano buone notizie per Dolores: Gracia ha partorito e lei finalmente è diventata nonna! Julieta pensa invece di aver fallito con il suo piano ma arriva Adela che sembra avere delle buone notizie…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 26 maggio 2019 su Canale 5.