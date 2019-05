Il segreto anticipazioni: Consuelo salva Elsa, scopre anche che è stata avvelenata?

Cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Stiamo infatti per scoprire quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di domani, 27 maggio 2019. Come avrete visto Antolina continua a tramare contro Elsa e fa credere a Isaac che si prenderà cura di lei. Ma in realtà Antolina, che ha avvelenato Elsa con la speranza di ucciderla, non ha nessuna intenzione di aiutare la sua ex padrona. Isaac però si fida della buona fede di sua moglie e non crede che possa arrivare a essere così crudele, e invece…

Scopriamo quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5 con le ultime anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 MAGGIO 2019

Prima di partire Isaac raccomanda a Marcela e a Matias di andare a vedere come sta Elsa. E così quando Consuelo va dalla sua amica, scopre che sta ancora molto male. Senza indugi quindi, nonostante le resistenze di Antolina, la porta alla locanda. Consuelo non ha dubbi sul fatto che la ragazza abbia in qualche modo provato a uccidere Elsa. E parla con il dottore di quello che sta succedendo. L’uomo le dice che i suoi sospetti in qualche modo erano fondati, ha infatti scoperto che Antolina non si era messa d’accordo con la clinica per il trasferimento di Elsa, quindi stava prendendo in giro tutti. A questo punto, Consuelo inizia a sospettare che dietro il malessere di Elsa ci possa essere un avvelenamento e ne parla con il dottor Zabaleta che inizia a svolgere le sue indagini…

Maria è convinta di poter gestire al meglio la situazione con Fernando e chiede quindi a suo nonno di non intromettersi e di lasciarla fare. Fernando dal canto suo sta cercando tutte le informazioni sui figli di Maria per capire se sono vivi oppure no…

Per Severo ci sono delle buone notizie: anche le persone che non sapevano cosa fare alla fine grazie a Julieta hanno deciso di firmare.

Dolores ha annunciato a tutti che è diventata nonna e a Puente Viejo gli abitanti si congratulano con lei per la bellissima notizia.