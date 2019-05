Beautiful anticipazioni: Steffy dimentica Liam gettandosi nel lavoro?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa succederà nelle ultime puntate in onda nel mese di maggio 2019? Lo scopriamo proprio con le ultime news in arrivo da Los Angeles. Come avrete visto, Steffy ha deciso di ufficializzare la fine della sua relazione con Liam. La ragazza ha preso la sua decisione anche se Ridge ha provato a farle cambiare idea. Steffy ha capito che al momento vuole dedicarsi solo a sua figlia e a Liam. Non ha rimpianti e ne ha parlato anche con lui. Inoltre, in un faccia a faccia con Hope e Liam, ha detto loro che sarà felice di una relazione serena. Hope dal canto suo le ha fatto sapere che saranno altrettanto felici di avere sia lei che la piccola Kelly nella loro vita. E così Liam e Hope si preparano per il loro matrimonio: adesso devono pensare alla loro di famiglia e al bambino che sta per nascere.

Ridge e Brooke, dopo un periodo di forte tensione, decidono che i loro figli sono grandi abbastanza per capire cosa sia meglio per loro e si lasciano andare a qualche momento romantico. Thorne e Katie escono per la prima volta con Sally e Wyatt ma c’è qualcosa di particolare tra di loro…

Cosa succederà nella puntata di domani 30 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 30 MAGGIO 2019

Liam e Hope pensano quindi a quale sarà il loro futuro e cercano di capire come anche Steffy e Kelly faranno parte di questa famiglia. Steffy dal canto suo però ha deciso che si concentrerà adesso sul lavoro e sulla sua bambina. A quanto pare per il momento non vuole uomini nella sua vita. Vuole invece studiare delle nuove idee per parlare di donne in carriera, di donne che amano il loro lavoro e di come le donne siano centrali anche in ambito lavorativo. Vuole che tutto questo si traduca in un nuovo successo per la Forrester, che cosa si inventerà in questa occasione?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.