Il segreto anticipazioni prossime puntate: Elsa è davvero pazza? Ha ucciso sua madre?

Come avrete visto nelle puntate de Il segreto in onda in questi giorni, si discute molto su quello che è successo a Elsa. Nessuno riesce a capire cosa sia accaduto alla ragazza e come mai sia stata così tanto male da far credere al dottore che sia stata avvelenata. Chiaramente noi tutti sappiamo che Antolina sta avvelenando Elsa ma il fatto che nel suo sangue non siano state trovate delle tracce di veleno, solleverà qualche dubbio. E Antolina cercherà di approfittare di questa situazione per far credere a Isaac che ci sia qualcosa di strano in tutta questa storia. Antolina inizierà a far credere che Elsa sia pazza e dirà a Isaac che ha un segreto da rivelare. Ma di che cosa si tratta? Le anticipazioni ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate de Il segreto e scopriremo se Elsa è davvero pazza o meno…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ELSA E’ STATA DAVVERO RINCHIUSA IN UNA CLINICA PSICHIATRICA?

Antolina, per allontanare le accuse da lei, decide di passare all’azione e di colpire Elsa. C’è un segreto che lei, Elsa e il padre della ragazza custodiscono da tempo e riguarda il passato della giovane. Pare che per un lungo periodo di tempo Elsa sia stata rinchiusa in una clinica psichiatrica. Antolina decide di raccontarlo a Isaac perchè spera che si renda conto che la sua ex fidanzata è capace di inventare molte cose. Non lo fa di proposito, secondo quello che Antolina ha raccontato, ma perchè è malata. Isaac ovviamente non riesce a credere alle parole di Antolina e resta sconvolto perchè lui di questa cosa non sapeva nulla ma decide di andare fino in fondo a questa situazione…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ELSA HA UCCISO SUA MADRE?

Isaac, per verificare che le parole di Antolina siano reali, decide di chiamare nella clinica psichiatrica dove Elsa pare sia stata. E dalla clinica le dicono che la ragazza è stata realmente ospite della loro struttura. Ma tutto questo è vero? Antolina arriverà a portare Isaac a credere quello che lei desidera, anche che Elsa potrebbe aver ucciso sua madre e che per questo motivo suo padre ha deciso di farla curare. Isaac ha sempre pensato che fosse stato Jesus ma a quanto pare, ci sono molti segreti da rivelare.

Isaac quindi, sconvolto da tutte queste notizie, si chiuderà in un silenzio che lo porterà a dedicarsi solo al suo lavoro senza reagire in nessun altro ambito…

Come andrà a finire tutta questa storia? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprirlo.