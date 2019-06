Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit e Nazil scoprono la verità?

Nuova soap turca nella programmazione di Canale 5 per l’estate 2019. Ha fatto il suo debutto il 10 giugno 2019 Bitter Sweet-ingredienti d’amore, la soap che racconta la storia di una giovane aspirante chef che sogna di aprire un ristorante giapponese e un ricco e giovane imprenditore. I due si sono incrociati per caso e sembra che tra di loro ci sia stata una sorta di scintilla sin dal primo sguardo…Ma le cose non saranno così semplici. Nazil, che attraversa un periodo difficile dal punto di vista economico, si ritrova a lavorare in casa di un ricco imprenditore ma all’inizio non ne conosce l’identità…

Vi ricordiamo che l’attrice protagonista è Özge Gürel, nota per aver interpretato la giovane Oyku in un’altra soap turca di successo, trasmessa sempre da Canale 5: “Cherry Season – La stagione del cuore

La vita di Nazil cambia radicalmente quando viene assunta come cuoca presso la villa di un importante uomo d’affari, Ferit Aslan, interpretato dall’amatissimo attore turco Can Yaman. I due però non si incontrano, almeno per il momento: lei crede che il suo capo sia un anziano imprenditore e lui pensa che la sua nuova cuoca sia una donna di esperienza, di una certa età…

Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà nella puntata in onda domani, ecco le anticipazioni di Bitter Sweet per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 GIUGNO 2019

Nazli e Ferit finalmente si incontrano e chiariscono le posizioni. Una sera Bulut viene lasciato con lo zio Ferit e Nazli resta con loro, su richiesta del bambino, a cucinare e a condividere un po’ di tempo libero. Sembra filare tutto liscio, con le sorelle di Nazli che insinuano storie d’amore tra lei e Ferit, quando Asuman trafuga qualcosa dalla camera di Ferit.

Vi ricordiamo che la soap turca ci aspetta alle 14,45 al posto di Uomini e Donne.