Una vita anticipazioni: Blanca e Diego ritroveranno il loro bambino, il piccolo Moises?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 18 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, Blanca ha messo al mondo un bambino. In realtà tutti le hanno detto che a nascere è stata una bambina, una femminuccia che è nata morta. Ma Blanca ricorda perfettamente quello che è successo e ricorda di aver messo al mondo un bambino anche se tutti intorno a lei continuano a dirle che è nata una bambina; anche Diego inizia a credere che Blanca abbia perso il senno per via della morte del loro bambino…

E adesso scopriamo i dettagli che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 GIUGNO 2019

Temendo che Paquito possa arrivare alla verità, i Cervera cercano di impedire al vigilante notturno di arrestare il vero Iñigo, responsabile dei furti verificatisi a calle Acacias. Casilda convince Rosina ad assumere Jacinto come giardiniere.

Blanca, per l’ennesima volta, si presenta da Ursula ed esige di vedere suo figlio. Samuel e Diego temono che la ragazza stia perdendo il lume della ragione. Blanca in realtà ha ragione visto che lei ha davvero messo al mondo un maschietto anche se nessuno le crede. E al momento è solo Diego a essere in buona fede. Il giovane mai potrebbe immaginare che suo fratello e Ursula stanno tramando contro tutti. E del resto i due stanno persino nascondendo a tutti la morte di Don Jaime…Blanca ha davvero messo al mondo un maschietto che al momento è nascosto. Ma nessuno lo immagina e la povera ragazza dovrà pian piano rassegnarsi, almeno per ora, a tutto questo…Il piccolo Moseis tornerà prima o poi a casa?

Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Una vita che ci aspetta il 18 giugno 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,10. A seguire poi Bitter Sweet-Ingredienti d’amore e Il segreto.