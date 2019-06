Il segreto anticipazioni: dove sono i bambini di Maria, chi li ha presi e perchè?

Che cosa è successo davvero ai bambini di Maria? Che fine hanno fatto? C’è lo zampino di Fernando Mesia in questa storia? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 21 giugno 2019. Purtroppo per Maria non sembrano esserci buone notizie. Francisca però invita la sua figlioccia a stare serena: faranno tutto il possibile per capire dove sono finiti i bambini. Maria pensa che Fernando possa avere qualcosa a che fare con l’incidente che ha coinvolto Beltran e la piccola Esperanza ma come stanno davvero le cose? Scopriamo i dettagli con la trama della puntata de Il segreto in onda domani 21 giugno 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 21 GIUGNO 2019

Maria resta convinta che in qualche modo Fernando abbia a che fare con l’incidente dei suoi bambini. Il Mesia dovrebbe restare a casa seguendo gli ordini di Raimundo e non partecipare alle ricerche dei bambini ma a quanto pare vuole essere utile per dimostrare di non essere coinvolto in questa storia…

Julieta pensa che dietro a quello che sta succedendo a lei nelle ultime ore ci sia Prudencio. Il ragazzo è il solo a poter desiderare che le cose tra lei e Saul non vadano bene. Anche Saul pensa che sia stato lui a strappare il vestito da sposa della sua fidanza. Ma Prudencio allontana e respinge ogni accusa.

Elsa cerca di riorganizzare la sua vita. Deve andare avanti visto che Isaac ha scelto di restare al fianco di Antolina. Ma quando parla con Matias e Marcela si rende conto che i due ragazzi si schierano dalla parte di Isaac e allora capisce che forse è arrivato il momento di trovarsi un altro posto in cui stare. Ma dove andrà e che cosa ne sarà di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 21 giugno 2019 su Canale 5. Con la puntata del venerdì si chiude la settimana all’insegna de Il segreto. Vi ricordiamo che la soap non va in onda in prima serata.