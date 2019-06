Una vita anticipazioni: Blanca trova a casa di Ursula il suo bambino?

Dopo la puntata di Una vita in onda oggi in prima serata cosa succederà ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio quello che sta per succedere in Spagna. Una vita torna il 24 giugno 2019 e tornano anche le nostre anticipazioni. Blanca sta facendo credere a tutti di essere guarita, di essersi ripresa dopo il lutto e di aver accettato la morte della sua bambina. Ma in realtà la ragazza che sa di aver dato alla luce un bambino, è pronta a scommettere che il piccolo sia nascosto in casa da Ursula e per questo lo vuole cercare…Nel frattempo Samuel ha paura che suo fratello possa capire che Don Jaime non è davvero in Svizzera ma pare che Ursula abbia già in mente un piano…Blanca ha deciso di lasciare Diego: in questo modo avrà una scusa per tornare a vivere con sua madre e solo così facendo potrà capire se il piccolo Moises viene nascosto in quella casa…

Scopriamo quindi le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda il 24 giugno 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 24 GIUGNO 2019

Durante i lavori per l’apertura dell’associazione che aiuterà i soldati prigionieri ad essere rimpatriati, Arturo comincia ad avvertire una strana stanchezza, ma minimizza i sintomi. Apparentemente addormentato, il Colonnello sente tra l’altro un discorso di Silvia, che comunica ad Esteban di non sapere se, per amore di Arturo, riuscirà a far a meno della vita avventurosa che conduceva quando era una spia.

Blanca torna a vivere sotto lo stesso tetto di Ursula e Samuel: il suo intento è quello di trovare Moises e scoprire soprattutto se la madre sia coinvolta nella faccenda. Che fine ha fatto il suo bambino, chi lo sta nascondendo e perchè tutta questa trappola? In realtà nelle prossime puntate di Una vita scopriremo i dettagli di questa story line che si farà sempre più interessante…

Una vita ci aspetta lunedì alle 14,10 su Canale 5 appuntamento come sempre da non perdere.