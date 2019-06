Beautiful anticipazioni: gravidanza a rischio per Hope, che cosa succederà?

Come sta il bambino di Hope e che cosa sta succedendo alla ragazza? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani 25 giugno 2019 ci raccontano quello che sta per succedere a Hope che ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale. Sembra proprio che la ragazza stia molto male e che il suo bambino potrebbe avere dei problemi. Ma che succederà? Nel frattempo Bill ha fatto capire a Katie quelle che sono le sue intenzioni: vuole a tutti i costi l’affido di Will. Ma Katie, pronta a lottare insieme a Thorne per suo figlio, non sembra avere nessuna intenzione di perdere questa battaglia con il suo ex marito. Anche alla Forrester vengono tutti informati di quello che Bill ha intenzione di fare. Quinn non si stupisce che il padre di suo figlio possa arrivare a tanto…

Scopriamo quindi i dettagli con le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 25 GIUGNO 2019

Liam e Hope sono in ospedale dove aspettano di sapere che cosa è successo al bambino. Ma dopo lo spavento iniziale arrivano delle buone notizie per la coppia. Il piccolo sta bene. Certo si tratta di una gravidanza a rischio e Hope deve stare molto attenta, in particolare anche alle emozioni che prova perchè altrimenti rischia di perdere il bambino. A casa invece Steffy si rende conto che dovrà dividere il padre di sua figlia con un’altra famiglia e forse per la prima volta si rende conto di quanto sta accadendo…

Bill è pronto a fare di tutto per ottenere l’affido di Will ma questa volta Katie non subirà le pressioni dell’ex marito. Anche lei è pronta a lottare e ha tutto quello che serve per dimostrare di esser stata e di essere una buona madre per Will. Che cosa succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 25 giugno 2019 su Canale 5.