Una vita anticipazioni: Blanca e Cristina unite dalla fede, ma la figlia di Ursula finge?

Ursula e Samuel si compiacciono per il lavoro che hanno fatto. Con l’arrivo di Cristina Novoa sembra proprio che Blanca abbia accettato la morte di sua figlia e abbia anche capito che forse tutto questo per lei è stato un messaggio. E’ Dio che l’ha punita per farle capire che stava sbagliando, che doveva rimettersi sulla retta via? Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 3 luglio 2019 ci rivelano altri dettagli su questa storia. Cristina e Blanca sembrano aver trovato un feeling davvero inaspettato. Ma Blanca è davvero cambiata o sta solo fingendo? Anche Diego è turbato per quello che è successo e parla con Felipe del cambiamento di Blanca…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 3 LUGLIO 2019

Durante una festa organizzata per raccogliere fondi da destinare all’associazione, Arturo ha un malore; Trini se ne accorge ma il colonnello minimizza. Trini però fa notare ad Arturo che forse dovrebbe dire la verità sul suo stato di salute a Silvia perchè sua moglie merita di conoscere la verità. Flora non vuole vendere La Deliciosa. Servante sospetta che tra la Cervera e Paquito ci sia qualcosa; il vigilante nega e dice che è nel suo interesse salvare il matrimonio tra Flora e Iñigo. E’ chiaro che i due ragazzi dovrebbero dire a tutti che sono fratelli, anche Inigo spinge con Leonor, visto che vuole vivere la sua storia d’amore alla luce del sole. Ma pare che le cose non siano poi così semplici…Maria Luisa chiede ai familiari di raggiungerla a Parigi per un breve viaggio.

Blanca, seguendo Cristina, sembra aver dimenticato le ricerche del bambino che ha messo al mondo. Ma è davvero convinta di questo percorso di conversione o lo sta facendo solo per mettere a tacere sua mamma?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 luglio 2019 su Canale 5.