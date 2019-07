Una vita anticipazioni sabato prima serata: Blanca pronta per il convento, Diego le farà cambiare idea?

Che cosa fate il sabato sera in estate? Bhe se siete dei fans di Una vita di certo non vi perderete i nuovi episodi in onda in prime time su Rete 4. E non vi potrete perdere neppure le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda il 13 luglio 2019 alle 21,20 su Rete 4. Pronti per scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38? Come avrete visto finalmente Diego ha capito che Blanca non stava mentendo e non era impazzati. Ma purtroppo Diego si è fidato delle persone sbagliate e ha raccontato anche a Samuel delle parole di Aurelia. La povera donna è stata uccisa da Ursula che non ha perso tempo e si è subito sbarazzata della contadina…Ma Diego ha anche raccontato a Blanca quello che ha scoperto e se da un lato la ragazza sembra essere turbata, dall’altro continua a credere che ci sia solo una soluzione alla fine di tutto questo incubo: la clausura come suggerito da Cristina. La Novoa nel frattempo non si è limitata solo a plagiare Blanca ma sta facendo lo stesso anche con Carmen e persino con Celia che è molto turbata dalle parole della donna…

Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI PRIMA SERATA: LA TRAMA DEL 13 LUGLIO 2019 SU RETE 4

Blanca fa fatica a credere che Moises sia ancora vivo e persiste nell’idea di entrare in convento. Flora confessa a Peña che ha messo per errore veleno per topi nella torta che lui ha mangiato: l’uomo, alla fine, fa sapere alla ragazza che il dolce è stato in realtà buttato nella spazzatura a causa del suo pessimo sapore. Agustina aiuta Arturo a nascondere i suoi problemi di vista.

Ursula e Samuel sono convinti di avere la situazione sotto controllo. Anche se Diego al momento resta ancora un pericolo visto quello che ha scoperto, Blanca è ormai una adpeta di Cristina e non cambierà idea su quelle che sono le sue intenzioni, di questo la Dicenta non ha dubbi.

Anche Susana si lascia guidare dall’esempio di Cristina Novoa…Samuel dice a Diego che Blanca, se non sarà trattata come sua moglie, andrà in convento, è questa la decisione che ha preso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 13 luglio 2019 nella prima serata di Rete 4.