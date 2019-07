Una vita anticipazioni, Carmen parla a Diego dell’orfanotrofio, cambia tutto?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Acacias 38 che ci rivelano i dettagli di questa puntata in onda il 16 luglio 2019 come sempre alle 14,10. Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita, Diego si è lasciato convincere da Samuel che la soluzione migliore per tutti sia quella di portare Blanca in una clinica. Se infatti la donna seguirà i consigli di Cristina se ne andrà in convento e magari diventerà anche suora, perdendo per sempre la possibilità di sposare Diego. Il giovane quindi ha deciso di portare la sua fidanzata in una clinica di igiene mentale non sapendo che ovviamente dietro a questo piano c’è la mano di Ursula…Ma cosa sta per accadere? Molto presto una rivelazione fatta da Carmen a Diego potrebbe cambiare tutto. E nel frattempo Cristina continua a manipolare tutte le donne di Acacias 38…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 LUGLIO 2019

Seguendo gli ordini di Ursula, Cristina Novoa riesce a manipolare Susana, Celia e persino Carmen. Quest’ultima si mostra scostante con il detective Riera. L’uomo, per riportarla dalla sua parte, le racconta il passato della Dicenta. Samuel propone a Diego di far ricoverare Blanca in una clinica sanitaria: il maggiore degli Alday, dopo un po’ di incertezza, acconsente.

Il dottor Quiles diagnostica ad Arturo una cataratta che lo porterà presto o tardi a diventare cieco. Lolita, intanto, soffre per la partenza di Antoñito a Parigi. Cristina fa sentire in colpa Rosina per aver dimenticato Maximiliano sposando il giovane Liberto dopo pochissimo tempo. Felipe si accorge delle manipolazioni della Novoa. Carmen decide di raccontare a Diego che Ursula è solita recarsi in un convento utilizzato anche come orfanotrofio.Ed effettivamente, come il pubblico a casa ha già avuto modo di vedere, Ursula tiene nascosto proprio in quel posto il bambino. Solo lei e Samuel sanno quello che sta succedendo…Diego scoprirà quello che i due nascondono?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 16 luglio 2019 come sempre alle 14,10 su Canale 5.