Il segreto anticipazioni: che cosa nasconde Alvaro, perchè è stato picchiato?

Lunga vita agli sposi! Finalmente Saul e Julieta sono marito e moglie! Il loro matrimonio è stato celebrato senza che ci fossero intoppi e nessuno ha minacciato i due promessi sposi. Tutto è bene quel che finisce bene. Possiamo quindi raccontarvi quello che succederà nella prossima puntata de Il segreto con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 18 luglio 2019.

Elsa sembra aver creduto senza dubitare, alla versione del dottore che le ha raccontato di avere un debito. Ma siamo davvero sicuri che Alvaro sia stato aggredito in strada per la motivazione che ha dato?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 LUGLIO 2019

A Puente Viejo si può finalmente festeggiare. Sono tutti pronti per fare gli auguri a Julieta e Saul. I due sposi si godono i loro primi minuti da marito e moglie e annunciano a tutti che non andranno in viaggio di nozze. Non c’è stato modo per organizzare la luna di miele ma sono felici e si godono questi attimi insieme alle persone a loro care. Una felicità destinata a durare per sempre?

Fernando e Maria sono andati insieme al matrimonio di Saul e Julieta e la cosa non è affatto piaciuta alla Montenegro. Francisca non ha nessuna intenzione di tollerare questa situazione e continua a farlo presente a Maria. La Castaneda dal canto suo continua a ribadire che tra lei e Fernando c’è solo un rapporto di sana amicizia…

Isaac è davvero ancora legato a Elsa? Quando gli viene chiesto dice di no ma in realtà nutre una profonda gelosia nei confronti di Alvaro e ne parla con Matias. Poi avviene uno strano incontro proprio tra Isaac e Alvaro. Il medico gli racconta del pestaggio…Tra Elsa e Alvaro le cose sembrano andare molto bene tanto che il dottore ha un regalo per la ragazza che si è presa cura di lui in questo periodo. Le ha portato un profumo. Elsa però ha qualcosa di altrettanto importante: gli dà del denaro che dovrebbe servire a pagare il debito che ha contratto. Alvaro resta senza parole.

La birra di Honesimo sembra funzionare e anche Carmelo ha dei ricordi. In particolare ricorda degli episodi al fianco di Severo, l’amico di una vita…