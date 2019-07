Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: nuovo amore e nuovi inganni

Dopo aver parlato con Deniz, Ferit si è reso conto che probabilmente il giovane è davvero molto interessato a Nazli e non sa che cosa fare visto che anche lui sente di provare qualcosa. Mai però avrebbe immaginato la mossa fatta dalla ragazza che a quanto pare ha davvero intenzione di lasciare tutto per realizzare il suo sogno. Ce la farà a farlo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 19 luglio 2019. Con l’episodio di domani si chiude questa settimana in compagnia della soap turca sempre molto seguita e apprezzata dal pubblico di Canale 5. Vediamo quindi le anticipazioni di domani, eccole per voi.

BITTER SWEET -INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 19 LUGLIO 2019

Nonostante sembra esserci un ottimo feeling tra Fatos e l’autista di Engin, la ragazza è convinta invece di essere follemente innamorata del bell’imprenditore e a quanto pare alla fine, tra di loro, è scoccato l’amore. Ma sarà davvero così? Sembrerebbe proprio di si visto che Fatos ed Engin si fidanzano ufficialmente, mentre Deniz vota a favore di sua sorella Demet durante una riunione aziendale, mettendola a capo delle pubbliche relazioni.

Nazli, dopo aver sciolto il contratto che la lega a Ferit, sta per coronare finalmente il suo sogno: aprire un ristorante a Istambul insieme a Manami. Ferit apprende la notizia da Tahir e si stupisce che Nazli non gliene abbia parlato. Nel frattempo Demet cerca di conquistare la fiducia di Ferit…Per il giovane imprenditore questo è un momento molto delicato e forse sta per finire nella trappola della sua ex senza neppure rendersene conto…Quali sono davvero i piani di Demet e di Hakan, Ferit scoprirà quello che stanno realmente facendo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 19 luglio 2019 su Canale 5.