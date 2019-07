Il segreto anticipazioni: Alvaro si è davvero innamorato di Elsa o la sta ingannando?

Nuovi personaggi e forse anche nuovi amori nelle prossime puntate de Il segreto. Come avrete capito seguendo gli ultimi episodi della soap spagnola, Alvaro diventerà uno dei protagonisti e poi è arrivato anche un altro personaggio maschile che impareremo a conoscere. Parliamo di Roberto, l’amico cubano di Maria arrivato da poco alla Villa. Che cosa c’è tra di loro, solo una bella amicizia? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda lunedì 22 luglio 2019.

Come avrete visto, Fernando non ha preso benissimo l’arrivo di Roberto a Puente Viejo. Il Mesia pensa che possa essere di ostacolo nella sua storia con Maria, ma sarà davvero così? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 22 LUGLIO 2019

Maria, dopo aver abbracciato e salutato Roberto, lo presenta a tutti. Roberto è un grande amico della ragazza tanto che i bambino esplodono di felicità vedendolo. Per loro è lo zio Roberto. L’uomo spiega subito a Francisca e Raimundo che era molto preoccupato per la scomparsa di Maria. Ha temuto che lei e i bambini fossero in pericolo o peggio ancora che fossero morti. Poi racconta a Raimundo e Francisca quello che ha fatto per ritrovarli. Roberto chiede anche di Gonzalo ma Maria sembra non voler parlare di questo argomento…Francisca non sembra molto felici di questo nuovo arrivo in casa ma promette a Raimundo che cercherà in ogni caso di comportarsi bene.

Maria poi decide di raccontare a Roberto quello che è successo con Gonzalo…Fernando invece si chiede se sia davvero ancora il caso di restare…

Alvaro sembra essere molto felice della proposta fatta da Carmelo ma non sa che cosa fare. Nel frattempo Elsa parla con Marcela e le dice che sarebbe molto entusiasta se Alvaro diventasse medico a Puente Viejo e potesse quindi fermarsi. Alvaro però ha una confessione da fare a Elsa: non sa se vuole restare perchè ha paura di innamorarsi di lei. La giovane resta senza parole…

A quanto pare la birra venduta da Onesimo e Hipolito comincia a fare male a tutti visto che riaffiorano i ricordi cattivi. E in paese si sente il grande disagio…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda lunedì su Canale 5.