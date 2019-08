Il segreto anticipazioni prossime puntate: un addio illustre a Puente Viejo

Pronti per le ultime news in arrivo da Puente Viejo? Come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa, Il segreto non andrà in onda nelle calde settimane di agosto. Per la soap spagnola è arrivato il momento della pausa estiva. L’ultima puntata de Il segreto è stata quella in onda ieri, la soap spagnola tornerà alla fine del mese su Canale 5. Ma che cosa succederà dopo questa breve pausa? Oggi vi parliamo di un personaggio che sta per lasciare la soap. Se non volete sapere di chi si tratta, non continuate a leggere le nostre anticipazioni!

Pronti quindi per scoprire chi sarà uno degli storici personaggi della soap a lasciare per sempre Puente Viejo? Ecco le ultime news dalla Spagna.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: CI LASCIA UNO STORICO PERSONAGGIO DELLA SOAP

Chi segue Il segreto, da ormai sei anni, si è sicuramente molto affezionato a uno dei personaggi che è sempre stato presente in tutte le stagioni andate in onda in Italia. Parliamo di Don Anselmo ( interpretato da Mario Martin ) che è stato di certo, nel bene e nel male, protagonista di molte delle story line raccontate in questi anni. Pare proprio però, che anche per lui sia arrivato il momento di lasciare Puente Viejo.

Succederà dopo l’estate, probabilmente verso la fine del mese di settembre, quando Don Anselmo, nella soap deciderà di andare a fare un ritiro spirituale ma a quanto pare il suo non sarà un arrivederci ma un addio.

La sua uscita di scena però sarà anticipata da diversi colpi di scena. Anche questa story line si lega alla morte dei Molero. Don Anselmo infatti proverà in tutti i modi a tenere il silenzio su quello che ha saputo ma anche su quello che ha visto. Poi però si lascerà scappare il fatto che il giorno della presunta fuga dei Molero, ha visto Carmelo nella stessa zona in cui sono stati trovati i cadaveri.

La Guardia Civile inizierà quindi a indagare facendo anche delle perquisizioni in casa del sindaco del paese. Quindi Don Anselmo si sentirà in colpa per quello che è successo pensando di aver causato del dolore anche in questa occasione. Penserà anche di aver fallito con altri suoi amici, ad esempio con Isaac e Antolina invitandoli a sposarsi. E allora deciderà di tentare il suicidio ma per fortuna sarà fermato prima.

A questo punto si prenderà del tempo per staccare e allontanarsi da tutto, partendo per un ritiro spirituale. Sarà quindi un addio o un arrivederci? Per il momento sembra si tratti proprio di un addio…