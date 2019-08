Beautiful in pausa estiva in Italia: nelle puntate americane invece succede di tutto

Per 20 giorni non ci saranno anticipazioni di Beautiful che ci rivelano le trame delle prossime puntate! La soap americana infatti si ferma e va in vacanza per poi tornare in onda su Canale 5 il 26 agosto 2019. Ma mentre in Italia Beautiful si prende le ferie, negli Stati Uniti sta succedendo davvero di tutto. Volete scoprire quelle che sono le ultime news in arrivo dagli States? Come capirete bene, si tratta di anticipazioni, per cui se non volete avere spoiler non continuate a leggere il nostro articolo!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: COSA STA SUCCEDENDO NELLE PUNTATE AMERICANE DELLA SOAP?

Visto che non possiamo raccontarvi quello che sta succedendo nelle puntate Italiane, vi portiamo direttamente negli Usa dove gli episodi in onda in estate sono davvero decisivi. In questi ultimi mesi nelle puntate americane di Beautiful si è sviluppata una story line davvero molto intricata e ricca che ha visto Liam, Hope e Steffy protagonisti. Tutto inizia dal parto di Hope: dopo poche ore la sua bambina, la piccola Beth muore. Ma in realtà la bambina non è morta realmente. Liam e Hope si allontanano fino a separarsi dopo la tragedia mentre Steffy si prepara ad adottare un altro figlio. Nessuno però sa che la bambina che Steffy sta per adottare è in realtà la figlia di Liam e Hope.

Alla fine Hope e Steffy saranno infornate in merito a quello che è successo anche se questa storia porterà delle conseguenze non di poco conto, inclusa la morte di una persona che sapeva la verità. Non solo, nelle puntate americane di Beautiful, è tornato a essere protagonista Thomas, il figlio di Ridge, che avrà un ruolo chiave anche in questa vicenda.

La notizia relativa alla vera sorte della piccola Beth cambierà ovviamente la vita di Hope, che sarà felicissima di aver ritrovato la bambina ma anche quella di Steffy che invece si dovrà separare dalla bambina che aveva adottato. Ma come è stato possibile tutto questo? Per il momento nelle puntate americane di Beautiful non sono stati svelati tutti i dettagli relativi a una story line della quale di certo, immaginiamo, si parlerà ancora per molto tempo.