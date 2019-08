Una vita anticipazioni: Blanca e Diego troveranno il loro bambino e scopriranno la verità su Jaime?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: quali sono le ultime news da Acacias 38 e che cosa succederà nella puntata in onda domani 7 agosto 2019? Lo scopriamo con le trama del prossimo episodio! Vi ricordiamo che in questo mese di agosto, almeno fino al 26, Una vita andrà in onda a partire dalle 13,40 prendendo anche il posto di Beautiful. A seguire invece potrete vedere un doppio appuntamento con Bitter Sweet. Ma torniamo ad Acacias 38. Come avrete visto il colonnello ha intenzione di togliersi la vita ma Felipe lo ha scoperto…E gliela salva! Nel frattempo Samuel viene pressato sempre di più da suo fratello per conoscere l’indirizzo in Svizzera di suo padre adesso che ha scoperto che nella clinica non c’è mai arrivato, pretende di sapere dove si trova…Sarà il dottore con cui Ursula parla a conoscere la verità su questa storia, oppure quel medico è legato al piccolo Moises?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 7 AGOSTO 2019

Quando Arturo prova ancora una volta di togliersi la vita, scopre che nella pistola non ci sono più le pallottole. Viene quindi convocato da Felipe che vuole capire cosa sta succedendo nella sua vita…Informato da Diego, Samuel finge di non sapere dove si trova Jaime e chiede a Felipe di investigare sul possibile nascondiglio del padre. Peña vede un bacio tra Leonor ed Iñigo e cerca di ricattarli per costringerli ad aiutarlo. Lucia sembra attratta da Samuel e fa di tutto per chiacchierare con lui. Sembra proprio che tra i due si sia subito creato un certo feeling…La ragazza, tra l’altro, fa sapere a Celia che ha litigato con Joaquin, il suo padrino. La visita di Lucia quindi non sembra una cosa momentanea, potrebbe fermarsi in città per qualche tempo….Nell’avvicinarsi a sua madre, fingendo di chiederle scusa, Blanca è riuscita a prendere l’indirizzo del dottore: servirà a qualcosa?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 agosto 2019 su Canale 5.