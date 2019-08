Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit viene arrestato, che cosa succederà adesso?

E alla fine, nonostante le manomissioni di Demet che ha chiuso Nazli in una cella frigorifera, la giovane chef e Ferit si sono sposati! Tutto è bene quel che finisce bene? Almeno per il momento…Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 9 agosto 2019. Come saprete, Ferit e Nazli hanno deciso di sposarsi. Lo hanno fatto solo per amore del piccolo Bulut che è stato affidato ad Hakan e Demet che sono una famiglia. Ferit quindi ha deciso di chiedere alla giovane chef di aiutarlo in questa situazione, diventando sua moglie anche se tra di loro non c’è nulla. Nazli, che ama moltissimo il piccolo Bulut, si è lasciata convincere e oggi è la moglie di Ferit. Ma che cosa succederà adesso? Ci saranno delle novità dal punto di vista legale per quello che riguarda l’affido del piccolo? A quanto pare, dopo le buone notizie nel giorno del matrimonio sta per succedere qualcosa che Ferit e Nazli non potrebbero mai aspettarsi…Scopriamo cosa con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

BITTER SWEET -INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 AGOSTO 2019

Nazli indossa ancora il vestito da sposa e Ferit la aiuta a toglierlo. Poco dopo, la salute della ragazza peggiora e le viene la febbre alta. Probabilmente le ore passate nella cella frigorifera hanno fatto ammalata Nazli…Deniz decide di assumere una posizione all’interno dell’azienda. Nel frattempo, Ferit presenta a Hakan una copia della richiesta di affidamento di Bulut.

L’udienza per l’affidamento di Bulut si avvicina e Hakan decide di mettere nei guai Ferit mettendo della droga nei camion dell’azienda. Ferit viene arrestato per contrabbando ma, anche se non ci sono ancora le prove, è chiaro a tutti che ci sia lo zampino di Hakan. Come se la caverà in questo caso Ferit? Riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Vi ricordiamo che da lunedì Bitter Sweet non andrà in onda. La soap va in ferie per la settimana di Ferragosto ( leggi qui i dettagli ).