Il segreto anticipazioni puntate spagnole: a Puente Viejo arrivano 16 nuovi personaggi

Era l’estate del 2013, Mediaset sceglieva di mandare in onda, sperimentando, una nuova soap, Il segreto. Da quel momento la tele novelas spagnola ha conquistato il pubblico di Canale 5 come del resto ha fatto anche in Spagna. Dodici le stagioni de El secreto de Puente Viejo e ottimi gli ascolti in Italia per la soap spagnola. Ma gli anni passano e si sa, c’è bisogno di innovazione. Per questo motivo dalla Spagna arrivano clamorose indiscrezioni! Le anticipazioni infatti ci rivelano che nelle prossime puntate de Il segreto ( in onda nelle prossime settimane in Spagna) arriveranno ben 16 nuovi personaggi che avranno un ruolo decisivo. Dovranno infatti prendere il posto dei vecchi protagonisti della soap ed entrare nel cuore dei telespettatori per provare a smuovere un po’ le cose. E la notizia clamorosa è che anche una storica protagonista della soap, Francisca Montenegro, avrà un ruolo più marginale.

Nelle prossime puntate de Il segreto infatti ( ribadiamo che parliamo degli episodi spagnoli) ci sarà un salto temporale che porterà i protagonisti nel 1930. Anche in questo caso ci saranno quindi 4 anni di salto temporale come era successo in passato.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: 16 NUOVI PERSONAGGI ARRIVANO A PUENTE VIEJO

Sarà quindi un po’ come ricominciare da capo, come se fossimo di fronte a una sorta di spin off della soap. Non solo, oltre ai protagonisti della soap cambieranno anche gli ambienti che fanno da scenario a tutte le vicende. Una ventata di novità che potrà avere pro e contro, come sempre.

Dopo questo salto temporale d 4 anni, i telespettatori ritroveranno infatti soltanto Francisca, Raimundo (Ramon Ibarra), Mauricio (Mario Zorrilla), Marcela (Paula Ballesteros), Matias (Ivan Montes) e lo strampalato clan dei Mirañar, mentre faranno la conoscenza delle famiglie Solozabal, De Los Visos e Urrutia. La chiesa, infine, verrà rappresentata da un nuovo parroco, Don Filiberto (Andres Suarez).

Silvia Marsò e Manuel Regueiro ( che interpreta Arturo Valverde in Una vita) saranno due dei nuovi protagonisti della soap. Questa notizia è stata accolta in modo diverso dai fans della soap in Spagna: molti si sono dimostrati entusiasti del fatto che arrivino nuovi protagonisti mentre altri, sono rimasti delusi in particolare dalla scelta di “far morire” alcuni amati protagonisti de Il segreto. Del resto si sa, non si può sempre accontentare tutto il pubblico.

E in Italia quando vedremo tutto questo? Nel mese di settembre 2019 andranno in onda le puntate della decima stagione quindi gli episodi con l’ingresso dei sedici nuovi protagonisti arriveranno dopo Natale ( dipenderà anche dal taglio che Mediaset darà alle puntate della soap e a quanti episodi andranno in onda).