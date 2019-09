Beautiful anticipazioni: Bill si riprenderà grazie all’affetto dei suoi cari?

Che cosa ne sarà di Bill, si riprenderà? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 26 settembre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana, le condizioni di Bill sembrano stabili ma al momento non è ancora uscito dal coma. La sua famiglia è tutta al suo fianco. Liam è molto turbato e spera che suo padre si possa svegliare in modo da conoscere la piccola che sta per arrivate. Katie non riesce a credere che anche Thorne sia coinvolto in questa situazione e ha paura per suo figlio Will. Proprio adesso che i due sembravano aver trovato il loro equilibro, ecco che Spencer va in coma. Ma nel frattempo le indagini del detective Sanchez vanno avanti. Non pensa infatti che Bill sia caduto in modo accidentale…Ridge inizia a rendersi conto che questa rissa potrebbe aver cambiato per sempre la sua vita e quella di Brooke. Ma che cosa succederà? Ecco per voi le anticipazioni…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 SETTEMBRE 2019

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani ci rivelano che Liam e Wyatt a turno si recano in ospedale per stare vicini a Bill. Entrambi pregano per Bill e sperano che l’uomo si riprenda il prima possibile. Le cose però sono complicate e i medici non sanno che cosa aspettarsi…Anche Brooke continua a far visita a Bill sconvolta per quello che è successo. La Logan pensa di essere la causa di tutto quello che è accaduto visto che Ridge potrebbe aver agito per gelosia nei suoi confronti…

Eric almeno per il momento riesce a placare gli animi. Non riesce a credere che Pam e Quinn abbiano litigato così ferocemente da distruggere il quadro di Stephanie…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 26 settembre 2019 su Canale 5.