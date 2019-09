Il segreto anticipazioni: Elsa mollata da Alvaro, per Isaac ci sono ancora speranze?

A Puente Viejo sta per succedere quello che il pubblico a casa aspetta da tempo: il matrimonio di Elsa e Alvaro non sarà celebrato. Ovviamente la bella Elsa non si aspetta nulla, anzi. Alvaro le ha fatto credere di dover partire per sbrigare gli ultimi affari e di sistemare la parte riguardante gli invitati. Ma in realtà l’uomo è già in fuga, lontano da tutti e da tutto…Cosa succederà quindi nella puntata de Il segreto in onda domani 29 settembre 2019 su Canale 5? Le ultime news da Puente Viejo ci raccontano quello che succederà nel giorno in cui il matrimonio di Elsa doveva essere celebrato. Ecco quindi le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domenica pomeriggio. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda dalle 16,20 circa alle 17,20 circa per poi dare la linea a Domenica LIVE.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 29 SETTEMBRE 2019

Elsa è sotto choc. Non avrebbe mai pensato di ricevere un mazzo di fiori con quel genere di biglietto. Ma adesso deve fare i conti con la realtà: è stata tradita, abbandonata, umiliata. Matias e Marcela sono i primi a scoprire quello che è successo alla bella Elsa. La ragazza deve dire poi pubblicamente a tutti i suoi amici di Puente Viejo che il matrimonio non sarà celebrato. Ovviamente non c’è nessun parente di Alvaro in arrivo da La Puebla perchè l’uomo ha solo finto di organizzare queste nozze…

Elsa cerca degli indizi per capire quello che è successo e va nel dispensario. A Puente Viejo adesso tra l’altro, serve anche un nuovo medico visto che l’uomo non tornerà. Elsa inizia a ripensare ai piccoli indizi, a tutte quelle cose che la facevano sospettare e si rende conto di esser stata una ingenua a non capire che di fronte a lei c’era un grande bugiardo. Non appena riceve la notizia, Isaac si reca subito da Elsa e le chiede quale sia il motivo di tutto questo. Isaac non sa ancora che Elsa è ricca e che Alvaro quindi lo ha fatto solo per il suo denaro…

Saul continua a credere che il suo piano sia vincente e non ha intenzione di lasciare il paese come Julieta invece vorrebbe fare…Prudencio vorrebbe andare via ma Francisca non ha intenzione di permettergli di lasciare la villa…Adesso che Elsa è di nuovo single, Isaac potrebbe capire che deve lasciare Antolina per tornare con l’unica donna che abbia mai amato?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 29 settembre 2019 su Canale 5.