Il segreto anticipazioni: Elsa e Isaac scoprono chi era il padre del bambino che Antolina aspettava?

Elsa e Isaac non hanno dubbi su quello che vogliono fare: scoprire tutta la verità su quello che Antolina ha combinato prima di sposare il falegname e anche dopo. Ed è per questo motivo che insieme andranno a caccia della verità. Antolina può dire tutto quello che vuole ma loro non hanno intenzione di crederle. Le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domani 10 ottobre 2019 ci rivelano quindi quelle che sono le intenzioni dei due. Isaac ha diverse prove: la confessione di Alvaro che ha visto con i suoi occhi il feto morto dopo l’aborto di Antolina e parla di una gravidanza al terzo mese; il dottor Zabaleta dal canto suo ha detto che Antolina ha mentito sulla gravidanza visto che al settimo mese presentava i sintomi di una donna al terzo mese e non aveva neppure un accenno di pancia. Inoltre il dottore ha raccontato a Isaac della grande preoccupazione di Antolina per una famiglia dove una donna aveva messo al mondo dei figli con delle malformazioni.

Isaac ne parla con Elsa e i due iniziano a credere che forse Antolina ha avuto un incontro sessuale proprio con un uomo di quella famiglia. Non avendo mai consumato successivamente il matrimonio con Isaac, è chiaro che il padre del bambino che aspettava era un altro uomo. Ma chi è? Elsa e Isaac vogliono fare di tutto per scoprirlo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 OTTOBRE 2019

Isaac ed Elsa si rendono conto quindi che hanno una sola cosa da fare: devono trovare l’uomo con il quale Antolina ha avuto una relazione e capire che cosa è successo davvero…Ma non sarà facile…

Prudencio non sa se accettare o meno la richiesta di Severo. Sa che l’uomo è un grande nemico di Francisca…Parla con Marchena dei suoi dubbi. Nel frattempo nessuno dei suoi cari sa che Severo ha queste difficoltà. Ma pare che Prudencio voglia anche parlare di quello che è successo con Don Berengario che gli consiglia di dare il denaro al Santa Cruz…

Irene si è resa conto del fatto che Severo sia preoccupato da qualcosa ma non riesce a farsi dire da suo marito quello che sta succedendo…Carmelo si rende conto che Severo sta nascondendo qualcosa ma non sa di che cosa si tratta. Quindi chiede a Meliton di indagare. Ma quello che i due scoprono non ha a che fare con Severo ma a quanto pare con Adela. Le sarebbero arrivate diverse sanzioni, di che cosa si tratta?

Maria si è rassegnata all’idea che Roberto, sfiduciato dal fatto che lei non si fosse innamorata di lui, se ne sia tornato a Cuba. Decide tra l’altro di accettare la proposta: resta alla villa con i bambini. Mai potrebbe immaginare che in realtà è stata Francisca a uccidere Roberto…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 10 ottobre 2019 su Canale 5.