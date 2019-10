Una vita anticipazioni: la nuova vita di Casilda e i dubbi di Lucia, cosa succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda il 20 ottobre 2019? Lo scopriamo con le news da Acacias 38 che ci rivelano proprio quello che sta per accadere ai nostri amati protagonisti. Avrete visto che finalmente la verità su Casilda è venuta alla luce. Durante una litigata con Rosina infatti, Casilda ha scoperto di essere la figlia di Maximiliano, ed è chiaro che per lei adesso le cose dovranno cambiare…Padre Telmo invece continua a sostenere che Samuel sia in qualche modo implicato nella morte di Joaquin ma Lucia non accetta neppure questa eventualità…

Casilda è ancora sotto choc dopo quello che ha scoperto, non riesce a credere di essere la sorella della sua padrona…

Non ci resta che scoprire quindi quello che succederà domani, ecco la trama di Una vita per la prossima puntata.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 OTTOBRE 2019

Telmo insinua che sia stato Samuel ad uccidere Joaquin, ma Lucia fa fatica a credergli. Intanto, Celia e Felipe consigliano alla Alvarado di stare lontana da Samuel, dopo l’aggressione subita da quest’ultimo da parte degli uomini di Jimeno Batan. Inoltre ricordano a Lucia che l’uomo è ancora sposato e le chiacchiere che stanno iniziando a circolare su di loro non fanno affatto bene alla sua reputazione…

Mentre Leonor vuole costringere Rosina ad accettare in famiglia Casilda, quest’ultima fa fatica ad abituarsi all’idea di essere figlia di Maximiliano. Servante si riprende leggermente dalla polmonite, ma continua ad accentuare il suo malessere.

Per il momento nessuno conosce tutta la verità su questa storia. Trini in soffitta parla con le altre e dice che Rosina dovrebbe essere felice per il fatto che Casilda abbia ritrovati sua madre…Ma nessuno immagina che Casilda sia la figlia di Maximiliano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 ottobre 2019 come sempre su Canale 5. Vi ricordiamo che nel pomeriggio della domenica sono due gli episodi ad andare in onda, dalle 14,30 alle 15,30 e poi dalle 15,30 alle 16,20 circa. A seguire invece Il segreto.