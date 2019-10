Il segreto anticipazioni: Fernando e Maria Elena si sposeranno? Elsa sarà scagionata?

Tante cose dovranno accedere nelle prossime puntate de Il segreto e le nostre anticipazioni ci portano come sempre a Puente Viejo. Avrete visto che la pace per Isaac ed Elsa è durata pochissimi istanti. Infatti Antolina è tornata in paese e ha denunciato suo marito. E secondo la legge, la persona che sta commettendo reato tra l’altro, è Elsa. Per questo motivo, nonostante le rimostranze di Isaac, alla fine Elsa viene portata in carcere, arrestata dalla Guardia Civile sotto i suoi occhi. Del resto c’era da aspettarsi una mossa di questo genere da parte di Antolina che è tornata in paese intenzionata a mettere fine alla storia appena rinata tra suo marito ed Elsa. Che cosa succederà adesso? Non ci resta che scoprirlo con la trama della puntata de Il segreto di domani, ecco per voi le anticipazioni del 22 ottobre 2019 con le ultime notizie da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 OTTOBRE 2019

Il ritorno di Antolina a Puente Viejo non è il solo… A complicare la vita a Francisca ci pensa Fernando Mesia che è tornato in paese. Che cosa vuole l’uomo questa volta? Per il momento non è dato sapere ma nella vita di Fernando c’è una novità. Il Mesia infatti è arrivato alla Villa per presentare a tutti la sua nuova fidanzata, Maria Elena che a quanto pare sta per sposare. Francisca però non riesce a capire che cosa ci faccia il Mesia a Puente Viejo e pretende delle spiegazioni…

Mentre Isaac spera di trovare grazie all’avvocato che Matias gli ha suggerito, un modo per liberare Elsa dal carcere, Consuelo decide di andare a farle visita. Don Berengario aveva messo in guardia Isaac ricordandogli che stava vivendo nel peccato con Elsa ma anche fuori dalla legge. E infatti ecco che questa storia, almeno per il momento, è finita malissimo…

Matias sembra voler aiutare Prudencio a capire che cosa stia nascondendo Lola. I due ragazzi pensano che la bella Lola possa essere in pericolo anche se non chiede aiuto…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 22 ottobre 2019 come sempre su Canale 5 dopo Uomini e Donne.