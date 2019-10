Una vita anticipazioni: Casilda si ribella e Maria la plagia, è davvero una Hidalgo?

Per Lucia le cose si mettono nuovamente molto male. La ragazza pensava di poter conservare il segreto sul suo passato ma le cose non vanno come lei avrebbe immaginato. Adesso tutti sanno quello che è successo…Che cosa è accaduto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 24 ottobre 2019. Per chi si fosse perso le ultime puntate della soap di Canale 5 ricordiamo che Lucia, anche grazie alle indagini di Padre Telmo, ha scoperto il motivo della sua adozione. Joaquin non le ha detto nulla in merito ma poi ha scoperto perchè i marchesi non l’hanno voluta tenere…A quanto pare infatti i suoi genitori, dopo una relazione clandestina, avevano scoperto di essere fratellastri. Lei è nata ma sua madre non avrebbe mai potuto tenere con sé il frutto di quell’amore malato. Ed ecco quindi che lei è figlia di un incesto e questa verità adesso, è finita sui giornali….

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 OTTOBRE 2019

Nella puntata di Una vita in onda domani vedremo quindi le prime reazioni. Samuel è tra i primi a leggere il giornale e a scoprire tutta la verità sulle pagine di un quotidiano. Parlando con Carmen sottolinea che sia davvero inaccettabile tutto questo e non riesce a credere che Lucia sia stata messa alla berlina in questo modo…

Nel frattempo Casilda ha deciso di andare via da casa di Rosina, non ce la fa ad accettare le sue offese e i suoi atteggiamenti provocatori. Liberto ha provato a chiedere a Casilda di dare una seconda possibilità a Rosina ma a quanto pare la ragazza non ha nessuna intenzione di farlo…Casilda quindi cerca conforto in Maria, sua madre. La donna le dice che è arrivato il momento di usare il denaro della famiglia: anche lei è una Hidalgo e merita di avere tutti i privilegi che per anni non ha avuto.

Viene inoltre organizzata una riunione: Ramon e Felipe stanno cercando un medico che possa curare Servante e vorrebbero che tutti partecipassero anche economicamente a queste spese…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 ottobre 2019 su Canale 5. Come sempre la soap spagnola ci aspetta alle 14,10 dopo Beautiful.