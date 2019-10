Il segreto anticipazioni: Elsa sta male, ha problemi al cuore? Che ne sarà di lei?

Isaac troverà il modo di far uscire Elsa dal carcere? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 25 ottobre 2019 su Canale . Negli ultimi episodi avrete visto che Isaac ha cercato in tutti i modi di convincere Antolina a ritirare la denuncia ma non ce l’ha fatta. La donna è sempre più convinta di essere nel giusto e il suo odio per Elsa la porta ad andare dritta per la sua strada. Elsa intanto in carcere continua a essere maltrattata dalla sua compagna di cella…Intanto Fernando Mesia sembra essere davvero intenzionato a sposare Maria Elena la donna che ha cambiato per sempre la sua vita ma Francisca non si fida e decide di indagare sull’identità di questa ragazza…

Che cosa succederà e quali verità verranno alla luce ? Lo scopriamo nelle nostre anticipazioni de Il segreto, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 OTTOBRE 2019

Elsa continua a essere vessata in cella dalla sua compagna ma evita di dire a Isaac quello che le sta succedendo. Le sue condizioni di salute però sono molto compromesse…Elsa sembra stare davvero molto male: ha dei problemi al cuore?

Francisca sta cercando qualsiasi prova per dimostrare che Maria Elena non sia così perfetta come sembra ma suo malgrado deve ammettere che la fidanzata di Fernando Mesia è davvero senza macchia. Anche Maria sembra essersi legata molto a lei tanto che decide di portarla a una delle riunioni delle donne. Ma lì succede qualcosa di spiacevole: arrivano infatti degli uomini a impedire che si tenga il discorso…

Adela però di situazioni simili ne ha già affrontate diverse e non ha paura di scontrarsi ancora una volta con degli uomini. Carmelo però chiede al sergente di seguire questa manifestazione per scongiurare il peggio. Alla fine però le cose vanno come devono andare…

Prudencio continua ad avere dei problemi con i suoi concorrenti ma per fortuna arriva Mauricio che lo aiuta a risolvere una situazione abbastanza complicata. Il giovane Ortega poi incontra Lola e capisce che la ragazza sta nascondendo qualcosa, tutta la sua storia è avvolta da uno strano alone di mistero…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 25 ottobre 2019 su Canale 5.