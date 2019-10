Una vita anticipazioni, salta il primo novembre: cosa succederà dopo?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita che si aprono con una nota di servizio: il primo novembre la soap di Canale 5 non andrà in onda. Per il giorno di Ognissanti infatti non sarà trasmesso neppure Uomini e Donne e ne pomeriggio di Canale 5 arriva in replica una puntata de L’Isola di Pietro. Ma che cosa accadrà ad Acacias 38 dopo la pausa? Come avrete visto, Maria e Higinio continuano a tramare alle spalle di tutti. Ma devono stare molto attenti. Fabiana infatti ha visto lui e Maria baciarsi e lo ha riferito subito a Rosina e anche Susana adesso sa che i due hanno una relazione. Rosina quindi è determinata più che mai a scoprire chi siano le due persone che stanno sconvolgendo la sua vita…

E Lucia? La ragazza sembra essere davvero molto presa da Samuel che si sta impegnando moltissimo per ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Blanca e poterla sposare. L’uomo in realtà vuole solo il suo denaro ma Lucia sembra non rendersi conto di quello che accade…

E adesso scopriamo che cosa succederà nella puntata di Una vita che torna il 2 novembre 2019 al sabato pomeriggio!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 2 NOVEMBRE 2019

Dopo le parole di Fabiana, Casilda inizia ad interrogarsi sul rapporto tra la madre Maria e il “dottor” Higinio Baeza. Deciso ad andare fino in fondo nel “salvataggio” di Lucia, Telmo fa in modo che la Alvarado incontri Batán, nella speranza che quest’ultimo le parli dei reali fini che ha sulla sua eredità. Il piano di Telmo fallisce; vedendo gli sforzi del parroco, Ursula mette in guardia Lucia sul conto di Samuel.

Ramon ricorre al parere di un nuovo medico sullo status di salute di Servante, il quale sembra ormai essere prossimo alla morte; le domestiche si preparano al peggio. Batán si avvicina a Telmo con fare minaccioso.

Vi ricordiamo quindi che domani Una vita non va in onda: la soap di Canale 5 ci aspetta al sabato con un doppio imperdibile appuntamento.