Beautiful anticipazioni: Taylor ritrova l’amore o il carcere?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda venerdì 8 novembre 2019? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda proprio domani come sempre alle 13,40 su Canale 5. Nel prossimo episodio di Beautiful infatti scopriremo quello che potrebbe succedere a Taylor. Come avrete visto la psicologa ha cercato in tutti i modi di convincere Bill del fatto che lei era sotto choc quando gli ha sparato. Era convinta che lui avesse violentato sua figlia e questo era un motivo più che valido per farle premere il grilletto. Bill sembra comprendere le parole di Taylor ma allo stesso tempo si ritrova tra due fuochi. Brooke infatti, dopo aver appreso la notizia, va da lui a chiedergli di agire: deve denunciare Taylor che, a suo dire, potrebbe essere un pericolo per tutti. Ma Bill ha fatto una promessa, questo Brooke non lo sa…

Nel frattempo Quinn cerca di tenersi stretto suo marito ben comprendendo che Pam e Donna stanno tramando contro di lei…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 NOVEMBRE 2019

Taylor prova ancora a giustificarsi per quello che ha fatto ma poi anche per lei arriva il momento di cambiare aria. Steffy infatti ha organizzato una festa e Taylor sembra aver incontrato una persona che possa fare al caso suo. Nasce infatti subito un grande feeling con il padre di Zoe. E anche la ragazza si rende conto che tra i due è nata immediatamente una bella simpatia ma ha paura che questa conoscenza possa in qualche modo ostacolare il suo lavoro alla Forrester…

Nel frattempo anche Brooke e Hope cercano di mettere da parte la storia di Taylor e concentrarsi solo su quello che succede nelle loro vite. La piccola sta per nascere ed è tempo di pensare al nome da darle. Per questo Hope vorrebbe decidere insieme alle sue adorate zie, il nome da dare alla piccola che porta in grembo e che presto nascerà…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.