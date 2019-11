Una vita anticipazioni: padre Telmo sarà condannato o Lucia lo salverà in extremis?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni e le ultime news da Acacias 38. Le anticipazioni infatti ci rivelano quello che accadrà nel doppio appuntamento con i due episodi del sabato . Il 9 novembre 2019 scopriremo quello che Lucia ha intenzione di fare nel corso del processo contro Telmo? Lo aiuterà a dimostrare la sua innocenza oppure si lascerà manipolare da Samuel che le sta facendo credere cose non vere?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 NOVEMBRE 2019

Estasiata dal successo che ha riscosso lo spettacolo teatrale, Flora sogna di entrare in una compagnia, anche se Peña non sembra favorevole. Flora infatti continua a credere di aver trovato la sua mission, dopo il successo avuto con l’opera di Leonor. Ma non tutti ad Acacias 38 la pensano proprio come lei…Ma del resto che Flora avesse grandi doti di attrice lo si era capito anche quando aveva finto di essere la moglie di Inigo, tutti ci avevano creduto e forse Flora ha davvero un futuro da attrice!

Lucia non sa davvero che cosa fare ma alla fine, dopo aver parlato con la donna che Samuel le ha presentato, decide di testimoniare in aula. Sembra quindi che la donna sia decisa a schierarsi contro Telmo, per difendere il suo onore e quello dell’altra ragazza che sarebbe stata molestata dal prete. Felipe dal canto suo sta cercando di indagare perchè non si fida di quello che Samuel gli ha detto ma sulla sua strada incontra una serie di ostacoli e depistaggi.

Rosina intanto è molto preoccupata per l’opera di teatro che Leonor ha realizzato, ha paura che possa persino essere scomunicata!

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Una vita per scoprire tutto quello che succederà e anche scoprire quello che sarà il destino di padre Telmo…Una vita ci aspetta al sabato ma sarà l’ultimo sabato in compagnia della soap di Canale 5. Dal 16 novembre infatti andrà in onda Amici per cui vedremo solo Beautiful nel pomeriggio di Canale 5.