Il segreto anticipazioni: per la malattia di Elsa non c’è una cura? Sta morendo?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 11 novembre 2019? Iniziamo con una nota di servizio: la soap non andrà in onda oggi su Rete 4 in prime time, il pubblico della rete potrà invece vedere il film Cast Away. Ma torniamo alle news sulla soap. Cosa succederà domani? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questa imperdibile puntata in prime time! Come avrete visto la vita degli abitanti di Puente Viejo è stata stravolta dalla bomba esplosa nel corso del matrimonio di Fernando Mesia. La povera Maria Elena è morta, Matias rischia di perdere la vista mentre Maria sembra essere destinata a una sedia a rotelle. Fernando Mesia giura vendetta mentre i sospetti sembrano cadere su Severo. Ma il pubblico che segue la soap spagnola è pronta a scommettere che il Mesia non stia dicendo poi tutta la verità…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 NOVEMBRE 2019

Alla villa, dopo le ultime notizie date dal dottor Zabaleta, la disperazione prende il sopravvento. Matias continua a stare male e Maria potrebbe non aver mai modo di tornare a camminare. Francisca e Raimundo cercano di prendere in mano la situazione ma non è affatto semplice.

Matias potrebbe salvare l’occhio compromesso ma ha bisogno di una operazione. Meliton arriva alla villa con delle novità. A quanto pare c’è un testimone che dice di aver visto chi ha messo la bomba, ma sarà vero?

Carmelo continua a pressare Severo e gli dice che è arrivato il momento di raccontare quello che stava facendo prima che la bomba esplodesse. A quanto pare questa volta Severo vuole davvero raccontare qualcosa al suo amico…

Elsa ha trovato la forza di dire a Isaac che è molto malata, che si sta spegnendo lentamente e che non c’è nulla che si possa fare. Isaac però pensa che per tutto ci sia una cura e chiede di poter parlare con il dottore. Il medico però per il momento non pensa che Elsa si possa curare…

Prudencio si è reso conto che probabilmente si sta innamorando di Lola…Alla cantina arriva Francisca per una visita. E così quando va via, Lola chiede a Prudencio chi è per lui questa donna…