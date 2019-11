Beautiful anticipazioni: Brooke convincerà Bill a denunciare Taylor? Ha le ore contate?

Tornano anche oggi le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo proprio con le ultime news in arrivo da Los Angeles. Avrete visto che Taylor, dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ha deciso di andare di nuovo dalla sua dottoressa per raccontarle del momento di debolezza che ha avuto. Ha pensato di riprendere a bere e questo non è un buon segno. Anche Steffy si rende conto che sua madre ha bisogno di pace e serenità per questo chiede a Liam una tregua…Steffy però non sa che Taylor, andando dalla sua dottoressa, ha incontrato di nuovo il padre di Zoe…Tra i due sembra essere scattato un certo feeling. Ma la giovane modella ha paura che suo padre possa combinare qualche guaio. Infatti l’uomo ha il vizio di avvicinarsi alle belle donne ricche per essere viziato da loro e per usare a suo piacimento i loro soldi. Vuole farlo anche con Taylor?

Vediamo quelle che sono le anticipazioni di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE 2019

Steffy si rende conto delle debolezze di sua madre ma continua a pensare che, con il giusto affetto e con delle tempistiche diverse, tutti i problemi della donna si risolveranno. In fondo ha fatto un gesto estremo solo per lei, per il suo bene. Adesso non la può allontanare dalla sua vita…

Steffy quindi decide di chiedere a sua madre di fermarsi da lei: potrà vivere insieme alla piccola Kelly e aiutarla anche quando ne avrà bisogno. Brooke però non la pensa come Steffy e crede invece che Taylor possa ancora essere molto pericolosa. Proprio per questo motivo, anche se Hope le aveva chiesto di smettere di pensare a questa storia, va invece da Bill. Brooke è ancora convinta che Taylor debba pagare per quello che ha fatto a Bill. E chiede proprio a lui di fare qualcosa. Taylor deve essere denunciata. Ma siamo davvero sicuri che Bill abbia intenzione di farlo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 13 novembre 2019.