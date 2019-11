Beautiful anticipazioni: Liam messo con le spalle al muro. E’ tempo di scegliere

Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, domenica 17 novembre 2019? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni! Taylor sembrava aver deciso di lasciare la città ma la proposta di Steffy le ha fatto cambiare idea, almeno per il momento. Sua figlia vorrebbe che lei vivesse insieme a loro, con la piccola Kelly e che facesse la nonna! Ma Taylor crede che questa decisione potrebbe provocare la furia di Brooke e Hope. E la psicologa non sbaglia molto…Effettivamente Hope non sta prendendo molto bene le ultime novità e ha notato che nell’ultimo periodo suo marito si è avvicinato in modo pericoloso a Steffy e inizia a essere molto preoccupata da questa situazione. Non lo nasconde a Liam…Anzi mette tutte le carte in tavola e si prepara ad affrontare la situazione!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 17 NOVEMBRE 2019

Liam non si sta rendendo conto forse, di quello che il ritorno di Taylor ha provocato. Hope è molto scossa e pensa che possa succedere di tutto. Non solo, nelle ultime ore ha notato uno strano avvicinamento a Steffy. Ed è per questo che alla fine la ragazza arriva a chiedere in modo più che esplicito a Liam di fare una scelta. E’ arrivato il momento di decidere da che parte stare, con Steffy o con lei? Liam non si aspettava un simile affronto e non ne capisce la ragione…Ma Hope ha davvero paura di perdere la famiglia che da tanto tempo sta cercando di formare…

Nel frattempo Brooke riceve una delusione da Bill. Era infatti convinta di poter gestire bene la cosa e di convincere Spencer a denunciare Taylor. Ma Bill cerca di spiegarle che Taylor mai potrebbe fare del male alla piccola Kelly e ovviamente neppure a Hope o alla sua bambina…Brooke però non ne sembra essere molto convinta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani alle 14 su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire andranno in onda Una vita e poi Il segreto. Il pomeriggio di Canale 5 si concluderà con Domenica Live! Buon fine settimana a voi.