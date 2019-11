Una vita anticipazioni: Padre Telmo contro tutti per dimostrare la sua innocenza, ce la farà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata! Iniziamo quindi con le anticipazioni per il 18 novembre 2019. Avrete visto che, da quando è tornato ad Acacias 38, Telmo sta cercando in tutti i modi di capire i motivi che hanno spinto Lucia ad allontanarsi da lui e a credere alle parole di Samuel…Alla fine il prete scopre che c’è un’altra donna in questa storia, si tratta di Alicia…Carmen intanto cerca di recuperare il suo rapporto con Raul ma non è semplice. Flora invece non approva la decisione del suo fidanzato di partire per l’Africa anche perchè a quanto pare il giovane non sa di preciso quando tornerà potrebbe allontanarsi anche per un anno…

Vediamo quindi quello che succederà nella puntata di domani, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 NOVEMBRE 2019

Indisposto dalle continue bugie di Alicia, Telmo chiede ad Ursula di convocare la donna in parrocchia. Ad ogni modo, la Villanueva non è disposta a ritrattare con la Alvarado le bugie che ha detto sul conto del parroco e rivela proprio a quest’ultimo di essere stata pagata da Samuel. Telmo lo sapeva ma adesso ha bisogno delle prove per dimostrare quello che è accaduto. Non sa che nel frattempo l’Alday e il suo superiore hanno stretto un nuovo patto e si sono alleati…

Carmen prega Servante di assumere Raul come aiuto portinaio, anche se il ragazzino rifiuta disgustato l’umile incarico. Trini teme di dare alla luce un figlio coi capelli rossi e chiede a Telmo di officiare una messa speciale affinché ciò non avvenga.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 novembre 2019. Padre Telmo riuscirà a dimostrare che non ha nessuna colpa in quello che è successo o meglio, non è successo con Lucia? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Una vita per scoprirlo. Domani si va in onda alle 14,10!