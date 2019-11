Beautiful anticipazioni: Reese si schiera dalla parte di Taylor, che cosa faranno insieme?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa accadrà nella puntata di domani 22 novembre 2019? Liam non riesce davvero a credere che Hope non trovi il modo di comprendere quelle che sono state le azioni di Taylor. Ha cercato di ricordare a lei e a sua madre quanto la donna abbia fatto in passato, quanto la sua vita nonostante i mille ostacoli sia stata irreprensibile ma le parole di Liam non hanno fatto cambiare idea a Hope che vuole chiudere con i Forrester…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, di fronte a queste decisioni di Hope, Steffy si sentirà sconsolata pensando al fatto che Kelly non avrà modo di crescere con sua sorella. Anche per questo motivo ha iniziato a pensare che potrebbe adottare una bambina o un bambino in modo che la piccola non si senta sola…Intanto Taylor ha deciso di restare in città ma non ha idea di quello che sta accadendo tra Hope e Liam e non sa quanto Brooke sia ancora agguerrita contro di lei…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 NOVEMBRE 2019

Brooke continua a credere che Taylor avrà una pessima influenza sulla piccola Kelly e anche su Steffy e si schiera dalla parte di sua figlia che chiede a Liam di prendere una decisione per una volta nella sua vita. Brooke è convinta che Taylor debba lasciare il prima possibile la città. Questo suo discorso viene ascoltato da padre di Zoe che conosce da pochissimo Taylor ma a quanto pare ha già un interesse per lei. Reese ascolta le parole delle due donne e comprende che deve fare qualcosa per Taylor. Ma cosa?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful. Come vi abbiamo già raccontato infatti, ne vedremo davvero delle belle e molto presto partirà una story line che ci lascerà senza parole e che ci terrà incollati alla tv per molti giorni perchè un grande mistero caratterizzerà le prossime puntate della soap americana. Cosa dovete fare? Continuate a leggere le nostre anticipazioni di Beautiful!