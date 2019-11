Il segreto anticipazioni: Fernando mente sula salute di Maria? Adele e Irene moriranno per mano di Francisca?

Nelle puntate de Il segreto in onda nel mese di novembre 2019, abbiamo assistito a un clamoroso colpo di scena causato dall’esplosione di una bomba a Puente Viejo. Parliamo chiaramente di quello che è successo il giorno del matrimonio di Fernando Mesia. Chi ha messo la bomba? I dubbi sono ancora tanti perchè come sappiamo Severo ha le sue colpe ma non quella di aver fatto scoppiare questa bomba. Chi è stato? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto? Iniziamo dalla trama della puntata di domani 25 novembre 2019.

Fernando aveva fatto sapere a Maria che un dottore poteva curarla e dare di nuovo la possibilità di provare a camminare. Ma a quanto pare le cose non stanno proprio in questo modo…Maria resterà per sempre paralizzata? Come vedrete in realtà, anche se c’è una possibilità di tornare a camminare, Fernando farà si che Maria e Francisca non lo sappiano, corrompendo il dottore. E’ anche per questo che continuiamo a chiederci: è possibile che sia stato Fernando a far esplodere la bomba? A tal proposito però, Francisca sempre più convinta che sia stato Severo, decide di vendicarsi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 NOVEMBRE 2019

L’operazione di Elsa sembra essere andata molto bene. Il dottore è soddisfatto del risultato e Isaac chiede di poter incontrare la donna che ama. Isaac quindi comunica anche a Marcela e Matias che le cose sono andate molto bene. In locanda c’è anche Antolina che sembra essere felice per quello che è successo alla sua ex padrona. Ma la sua è una felicità reale o sta semplicemente fingendo?

Francisca si prepara alla sua vendetta. Mauricio cerca di farla ragionare dicendole che deve stare attenta a quello che fa perchè sull’auto di Severo, che lei vuole far manipolare, viaggia anche il piccolo Carmelito e non è giusto mette in pericolo un bambino così piccolo che non c’entra nulla con queste vendette. La donna vuole vendicarsi ma promette di fare in modo che il piccolo non rischi nulla. E sembra che stia arrivando l’occasione giusta. Infatti Raimundo sta organizzando una festa peri bambini alla Villa e suggerisce a Matias di invitare anche il piccolo Carmelito.

Prudencio e Matias parlano del prestito di Isaac; Prudencio rassicura Matias del fatto che non farà pressioni visto che conosce la situazione attuale e quello che sta passando.

Irene e Adela stanno pianificando un viaggio in macchina non immaginano neppure che sta per succedere qualcosa di inaspettato…