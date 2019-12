Il segreto anticipazioni: Irene porta a Puente Viejo tutta la verità sulle disgrazie accadute di recente

Che cosa accadrà a Puente Viejo? Siamo finalmente vicini alla verità su tutto quello che è successo nelle ultime settimane? Irene con le sue indagini riuscirà a capire chi c’è dietro la bomba, chi ha manipolato la macchina sulla quale viaggiavano lei e Adela? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 19 dicembre 2019.

Come avrete visto Fernando Mesia continua a prendersi cura di Maria mentre Raimundo e Francisca aspettano di avere tutte le prove per dimostrare che è ancora la persona perfida che era prima di lasciare il paese e tornare con Maria Elena. Di una cosa sono certi: non potrebbe mai fare del male a Maria e per questo permettono che la ragazza resti ancora del tempo in sua compagnia…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 DICEMBRE 2019

L’infermiera arrivata a Puente Viejo per aiutare Maria usa dei metodi molto aggressivi ma sembrano essere i soldi a poter aiutare la ragazza a camminare di nuovo. E così butta anche i disegni che i suoi bambini le hanno mandato: è il solo stimolo per far capire a Maria che deve fare gli esercizi. Nonostante le umiliazioni subite, Maria alla fine ci prova.

Irene continua le sue indagini e mette insieme tutte le prove contro il sindaco di Belmonte. Chiede però a Raimundo di avere più tempo per dimostrare tutto con dovizia di dettagli. Nel frattempo Mauricio si rende conto di non essere più utile alla Montenegro. Irene poi rientra a Puente Viejo e sembra aver capito, in modo definitivo, tutto quello che è successo nelle ultime settimane.

Isaac per proteggere Elsa, vorrebbe che andassero via. Ma la ragazza pensa che a Puente Viejo ci sono tutte le persone che le vogliono bene e non ha intenzione di andare via. Antolina nel frattempo si rifugia in una capanna e vive in condizioni disumane. Poi approfittando dell’assenza di Meliton, cerca qualcosa in comune…

Consuelo e Marcela vogliono aiutare Lola a far pace con Prudencio ma il tentativo di cui sono protagoniste, fallisce. Prudencio le ringrazia per quello che hanno cercato di fare ma spiega loro che per il momento non vuole più avere nulla a che fare con Lola. Poi deciderà che cosa fare ma per il momento le cose stanno in questo modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 19 dicembre 2019. Vi ricordiamo che le soap in questo periodo subiranno delle variazioni per quello che riguarda il calendario e la programmazione.

Continuate a leggere le nostre anticipazioni con le ultime news da Puente Viejo.