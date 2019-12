Beautiful penultima puntata del 2019: Taylor incontra la piccola Beth ma nessuno sa che non è morta davvero

Che cosa succederà nella penultima puntata del 2019 di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 20 dicembre 2019. Si chiude l’anno con un grande enigma: la piccola Beth è davvero morta oppure è la bambina che Reese ha presentato a Taylor dicendo che è figlia di Florence? Sarà questa la story line che accompagnerà il pubblico per molti mesi nel 2020 con tanti colpi di scena e personaggi che scopriranno la verità su questa storia ma preferiranno tacere. E non finisce qui perchè le sorprese su questa storia saranno davvero tante.

Beautiful ci saluta domai per andare poi in pausa natalizia sabato, con l’ultima puntata del 2019 e tornare in onda il 7 gennaio 2020. Beautiful è la sola soap ad andare in pausa natalizia, le altre infatti torneranno in onda in questi giorni escluse le feste.

Ma vediamo quelle che sono le ultime news da Los Angeles con la trama della puntata di domani venerdì 20 dicembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: STEFFY ADOTTERA’ LA FIGLIA DI FLORENCE CHE E’ IN REALTA’ BETH?

Come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful Taylor ha parlato a Reese della decisione di Steffy che sta pensando di adottare una bambina. Reese offre a Taylor una soluzione bel lontana da tutta la burocrazia che c’è in questi casi quando si deve adottare un bambino. E inoltre ha una neonata bella e sana da poter dare alla famiglia Forrester. la bambina è figlia di Florence che spiega a Taylor di volerla adottare. Ma in realtà la ragazza non ha nessuna bambina. La piccola che Reese culla in braccio è Beth che non è morta e che si ritroverà presto in un vortice assurdo…

Nel frattempo Hope distrutta dal dolore per la morte di Beth spera che Liam possa trovare in Kelly la gioia di andare avanti, sentimenti che lei al momento non può provare. Steffy, nonostante quello che è successo a Liam e a Hope, vuole andare avanti con la sua idea di adottare un bambino, anzi adesso vuole ancora di più una sorellina per non lasciare la piccola Kelly da sola…

Ed ecco che si stanno per incrociare, pericolosamente, ancora una volta, i destini delle persone coinvolte in questa storia…