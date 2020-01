Beautiful sta per tornare: il 2020 si apre con il giallo legato allo scambio delle culle

Si ricomincia da dove avevamo lasciato. Cosa accadrà nelle puntate di Beautiful in onda nella prima settimana di programmazione del 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere negli episodi in onda in Italia. Facciamo il punto: dopo la morte della piccola Beth, Hope e Liam sono distrutti dal dolore. I due però non sanno che la bambina non è morta davvero e che è stata presa da Reese. Il dottore deve pagare un grosso debito e ha bisogno di denaro per questo motivo ha deciso di pianificare una adozione che potrebbe portargli molto denaro…Ma che cosa vedremo nelle puntate di Beautiful del 2020? A gennaio Hope e Liam si renderanno conto che sono vittime di una bruttissima truffa oppure no? E che cosa deciderà di fare Steffy, adotterà davvero una sorellina per la piccola Kelly?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: IL 2020 RIPRENDE CON IL MISTERO LEGATO ALLA PICCOLA BETH

Florence capisce che Reese le sta nascondendo qualcosa e gli chiede spiegazioni, ma lui nega. Poi la chiamata di un ricattatore lo spinge ad affrettare i tempi dell’adozione. La ragazza ha accettato di dire che la bambina è sua figlia per aiutare Reese, del quale è innamorata ma non sa che la piccola è in realtà Beth, la figlia di Hope e Liam.

A Malibu, Taylor dice a Steffy che ha incontrato una donna che vuol dare in adozione la sua bambina. Steffy è ancora dubbiosa riguardo l’adozione e non sa se questa sia davvero la strada giusta da prendere.

Mentre Liam prova a superare la perdita di Beth, Reese, con la complicità di Florence, va avanti con il suo piano: far adottare la piccola Beth a Steffy.

Steffy, tra le lacrime, chiede a Liam di accompagnarla a vedere la piccola e lui acconsente. Ovviamente nessuno può immaginare che si tratti della figlia di Hope. E Liam non riconosce in quella piccola sua figlia, come potrebbe lui la crede morta…

Hope si è isolata da tutto e da tutti e vuole vivere il dolore per la perdita di sua figlia in solitudine. Liam cerca di dissuaderla e la convince a ricevere la visita di Sally. Tutto il dolore che Hope sta provando in questo momento potrebbe causare una frattura tra lei e Liam ma alla ragazza al momento tutto questo, non sembra interessare.

Vi ricordiamo che la prima puntata di Beautiful del 2020 andrà in onda il 7 gennaio su Canale 5.