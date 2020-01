Beautiful anticipazioni: Hope sta malissimo, Brooke vuole vederci chiaro sulla morte di Beth

Quando dolore nella vita di Hope dopo la morte della piccola Beth. La ragazza è davvero distrutta e non si rende conto di ferire Sally che voleva solo farle un regalo per cercare di darle di nuovo il sorriso. Di certo non avrebbe voluto sostituire una figlia morta con un cane, voleva solo essere utile. Hope se n’è resa conto e ha cercato di chiedere scusa a Sally, molto dispiaciuta per quanto successo! Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope sarà ancora molto giù e diventerà difficile per tutti consolarla in questo momento così difficile. Ma che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda domani 12 gennaio 2020? Vi ricordiamo che domani Beautiful andrà in onda alle 14, come succede alla domenica; il pomeriggio proseguirà anche con Una vita ( qui le anticipazioni della domenica) e con Il segreto ( qui le anticipazioni della domenica).

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 GENNAIO 2020

Liam cerca in tutti i modi di consolare Hope anche se la cosa non è affatto semplice. La ragazza sta soffrendo moltissimo anche perchè ha un vuoto in merito alla notte del parto. Anche Brooke invita sua figlia ad andare avanti, stando male, chiudendosi in casa non cambierà le cose. La Loga però, proprio come sua figlia, ha qualche dubbio in merito alla notte in cui la piccola Beth è nata e vorrebbe vederci chiaro. Per questo inizia a porsi delle domande sulla morte della sua nipotina. Ci saranno delle indagini per capire come è morta la piccola e si arriverà quindi alla verità?

Nel frattempo Thorne e Katie cercano, nonostante il dolore per quanto successo, di andare avanti con la loro vita. Adesso che il piccolo Will è sereno e ha ritrovato in Bill una figura di riferimento, anche loro possono stare più tranquilli.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 12 gennaio 2020.