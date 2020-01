Il segreto anticipazioni: il pericolo incombe, Puente Viejo rischia di essere inondata

Lola è davvero una assassina come Francisca ha detto a Prudencio? Il giovane non riesce a credere a quello che la donna gli ha raccontato ma allo stesso tempo non smette di pensare a questa circostanza. Ne ha anche parlato con Don Berengario che gli ha consigliato di parlare direttamente con Lola della questione. Ma le cose non sono affatto semplici e anche il prete decide di indagare per capire meglio che cosa nasconde Lola. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani, 13 gennaio 2020.

Il segreto da questa settimana andrà in onda intorno alle 16,30 perchè nel day time di Canale 5 ci sarà spazio per una finestra sul GF VIP e una su Amici che, oltre ad andare in onda su Real Time sbarca anche nel pomeriggio di Mediaset.

Ma torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni e la trama di domani 13 gennaio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 GENNAIO 2020

Raimundo dopo il confronto con Maria che lo ha trattato molto male, si sfoga con Francisca e gli racconta quanto accaduto ma proprio mentre stanno cenando compare Fernando Mesia…

Isaac ed Elsa sono felicissimi di annunciare ai loro amici che finalmente potranno sposarsi e stanno organizzando queste nozze con la speranza che stavolta non ci siano intoppi. Berengario indaga sul Lola e Marcela si rende conto che il prete sta tramando qualcosa.

Fernando decide di spiegare a Francisca che non ha nulla a che fare con quello che sta succedendo a Puente Viejo e ovviamente non ha nulla a che fare con la bomba messa nel giorno del suo matrimonio ma la Montenegro ha ancora molti sospetti…

A Puente Viejo stanno per arrivare pessime notizie a causa della costruzione della diga…

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani 13 gennaio 2020. Il segreto andrà in onda dalle 16,30 alle 17,11 circa.