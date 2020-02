Il segreto anticipazioni: Dori giù la maschera, Puente Viejo verso il declino

Cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Avrete visto che i nervi sono molto tesi dopo tutto quello che Garcia Morales ha fatto e Raimundo sta cercando di trovare una soluzione, insieme a Francisca, almeno per portare un medico in paese prima che si crei il panico. Don Berengario deve fare i conti con il ritorno di Don Anselmo al quale deve raccontare tutta la verità su Ester. Maria intanto cerca di capire che cosa nascondando Dori e Fernando ma non è semplice. Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama per la puntata de Il segreto in onda domani 14 febbraio 2020 .

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 FEBBRAIO 2020

Maria fa bene ad avere dei dubbi su quello che è il rapporto tra Fernando Mesia e Dori perchè tra i due c’è qualcosa di molto strano. Vedremo infatti che l’infermiera è in qualche modo ossessionata da Fernando segretamente innamorata di lui. Ma che cosa è successo davvero tra i due? Anche questo probabilmente lo scopriremo solo nelle prossime puntate della soap che regala sempre tantissimi colpi di scena al suo pubblico…

Maria si rende conto che Dori potrebbe avere un nuovo attacco ed entrare in trance allora decide di fare qualcosa. L’infermiera intanto obbedisce a Fernando che le dice di mettere gli aghi dove non hanno nessun effetto. Maria mette del sonnifero nelle gocce di Dori e lei inizia a raccontare: darà qualche dettaglio utile a Maria per capire chi è davvero e che cosa vogliono fare lei e Fernando Mesia?

Don Berengario deve spiegare a Don Anselmo chi è Ester e per quale motivo non gli aveva detto nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 14 febbraio 2020 su Canale 5.