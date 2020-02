Una vita anticipazioni: l’omicidio di Fra Guillermo ad Acacias 38, si va a caccia dell’assassino

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 18 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi. Avrete visto che padre Telmo si è preso del tempo per riflettere dopo tutto quello che è successo con Lucia. Da un lato sente di provare qualcosa per lei e ha paura che qualcuno le possa fare del male, dall’altro si rende conto di avere a cuore la sua vocazione e di voler continuare a essere un bravo sacerdote. Quale sarà la decisione finale? Lascerà che Lucia sposi Samuel e vada via per sempre da Acacias 38? Susana viene intanto consolata dalle signore di Acacias 38 che sono molto preoccupate come lei, per le condizioni di salute del figlio di Elvira e Samuel che sembra non stare bene…

Ma gli abitanti di Acacias 38 hanno presto altro di cui parlare. Al suo rientro Telmo trova il cadavere di Fra Guillermo e resta sconvolto per questo omicidio. Nel quartiere si torna quindi a cercare un possibile assassino e i sospetti, come potrete immaginare, ricadono subito su Ursula. Ma chi ha ucciso il mentore di Telmo? Scopriamo le ultime notizie con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 FEBBRAIO 2020

Dopo un giorno passato in “ritiro spirituale”, Telmo rientra a calle Acacias e trova Frate Guillermo morto. Il commissario Mendez incomincia subito le indagini, anche se i sospetti sembrano subito ricadere su Ursula, ossia l’ultima persona che ha discusso con il defunte in mezzo alla strada. Il quartiere è nuovamente scosso per via della tragedia. Lucia viene a sapere quello che è successo e si fa raccontare da Cesario quello che si dice in giro sull’omicidio…Ad Acacias 38 sono tutti nuovamente sconvolti per quanto accaduto mentre Telmo non si dà pace e crede che anche questo omicidio sia in qualche modo colpa sua…

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita e continuate a leggere le nostre anticipazioni per ricevere tutte le news del caso!