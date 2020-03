Beautiful anticipazioni: Flo rivede Wyatt che forse ama ancora, confessione vicina

E alla fine Flo e Zoe hanno incontrato Hope. Un incontro molto particolare anche perchè Zoe ha deciso di far si che la complice di suo padre, fosse si costretta a mentire, ma solo in parte. Hope al momento conosce un’altra mezza verità ma è molto lontana da quello che dovrebbe sapere realmente. Flo troverà il coraggio di dirle tutto? Possiamo dirvi che questa intricata story line durerà ancora per diverse settimane e che per la nostra Hope non è ancora arrivato il momento di conoscere la verità sulla piccola Beth. Ma torniamo alle anticipazioni con la trama della puntata di Beautiful di domani 4 marzo 2020, che cosa succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 MARZO 2020

Dopo aver parlato con Zoe e Flo, Hope racconta a Liam quello che è successo. La ragazza gli dice di aver conosciuto la madre naturale di Phoebe. Reese è stato molto bravo anche nella scelta della madre della bambina visto che Flo, pur non avendo nessun legame di parentela con Hope, le somiglia molto…E anche questo sarà un altro aspetto che si svilupperà nelle prossime puntate e che lascerà tutti a bocca aperta…Flo inoltre, iniziando a lavorare nel bar frequentato dalla famiglia Forrester e non solo, dopo Hope incontra anche Wyatt…E i due si conoscono! Flo e Wyatt infatti hanno avuto una relazione, una importante storia d’amore che è stata interrotta da Quinn, quando ha deciso di lasciare Las Vegas per tornare a Los Angels. Sembra che tra i due ci sia un feeling che entrambi non hanno mai dimenticato. Si riaccende la scintilla proprio in questo delicato momento durante il quale Wyatt crede di essere follemente innamorato di Sally?

Il fatto che Wyatt sia il fratello di Liam, zio della piccola Beth, porterà Flo a cambiare idea e a rivelare finalmente questo grande segreto? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire ogni dettaglio!