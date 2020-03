Il segreto anticipazioni: Fernando è ancora vivo? Come si vendicherà di tutta Puente Viejo?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 5 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Avrete visto che Maria sta meglio, è stata portata in ospedale per ricevere le cure dopo l’esplosione…Di Fernando Mesia invece non ci sono tracce: sembra essere morto durante l’esplosione al monastero. Ma sappiamo che il figlio di Olmo ha più di sette vite e potrebbe essere ovunque…Garcia Morales continua a credere che tutti stanno tramando contro il Mesia ed è per questo che sembra non voler fare nulla per il paese. Resta della sua posizione: le cose al momento non cambiano anche se Carmelo e Severo hanno provato in tutti i modi a fargli cambiare idea…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata de Il segreto per la puntata di domani 5 marzo 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 MARZO 2020

Carmelo fa il possibile per evitare che la diga sommerga Puente Viejo. Marina chiarisce a don Berengario per quale motivo, tanti anni prima, ha deciso di abbandonarlo senza dirgli che era rimasta incinta. Esther, intanto, fa fatica ad obbedire alla madre e porta avanti un piano con Samuel, il suo misterioso complice. Garcia Morales non vuole ancora credere a quello che Severo e Carmelo gli hanno raccontato, continua a fidarsi di Fernando e adesso pensa che il giovane Mesia sia stato ucciso da qualcuno. Al momento il cadavere di Fernando Mesia non è stato ritrovato ma secondo la Guardia Civile, l’uomo non può essere in nessun modo sopravvissuto.

Ma come ben sappiamo, a Puente Viejo nulla è come sembra e di certo questa storia riserverà altri colpi di scena. Maria sta meglio ed è pronta a tornare a vivere alla Villa insieme a Francisca e a Raimundo; le sue condizioni di salute tra l’altro, sembrano essere migliorate. Può anche camminare, piano piano…Matias e gli altri non immaginano che il medico che aveva detto che non avrebbe più camminato, era stato in realtà pagato da Fernando.

Marina si rende conto che sua figlia ha delle cattive intenzioni e non vuole che Berengario sia coinvolto in questa vicenda. Per questo motivo decide di non lasciare Puente Viejo e di restare in paese…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 5 marzo 2020 su Canale 5.