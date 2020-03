Beautiful anticipazioni: Zoe comprende il pericolo reale, Flo parlerà con Wyatt?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 9 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo da Los Angeles e che ci rivelano quanto sta accadendo e sta per accadere. Facciamo il punto della situazione: Wyatt e Flo si sono incontrati di nuovo. Non si vedevamo da anni e Flo non sapeva che il suo ex fidanzato viveva adesso proprio a Los Angeles. I due stavano insieme ai tempi di Las Vegas…Come avrete visto per Flo il sentimento è ancora molto forte tanto che, durante il loro primo incontro, si sono persino baciati. Wyatt ha però messo in chiaro che adesso ha una fidanzata e non può stare al suo fianco…Flo poi ha capito una cosa che l’ha destabilizzata. Ha capito che Hope è la madre della piccola che lei ha fintamente dato in adozione ma soprattutto che Wyatt è il fratello di Liam, il padre della piccola…Wyatt sta cercando intanto di mettere insieme i tasselli. Si rende conto che Flo poche ore prima gli aveva detto di non avere figli e poi invece, di fronte a Hope, si parla dell’adozione della piccola Phoebe. C’è qualcosa che non torna…Wyatt si rende conto delle bugie di Flo?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 MARZO 2020

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani ci rivelano che Zoe pensava di godersi il momento insieme al suo Xander, e di avere sistemato la situazione con Flo. Ma quando vede una foto dal passato di Wyatt, al fianco di Flo, capisce che la situazione è parecchio complicata. Zoe sa bene che il segreto di suo padre potrebbe essere adesso a rischio e pensa a quello che deve fare per limitare i danni.

Intanto Steffy inizia a pensar che forse Liam dovrebbe davvero stare al suo fianco e che probabilmente, Hope non ha tutti i torti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 9 marzo 2020.