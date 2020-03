Beautiful anticipazioni: un lutto cambia la vita di tutti

Pronti per una nuova puntata da non perdere di Beautiful? Stiamo per raccontarvi tutto quello che accadrà nella puntata della soap di Canale 5 in onda domani 15 marzo 2020. Come saprete il palinsesto di Mediaset cambia nel fine settimana ed è per questo che oggi non vedremo Verissimo e domani invece non andrà in onda Domenica Live. Beautiful ci aspetta invece, come di consueto, alle 14 per una nuova puntata da non perdere.

Facciamo il punto della situazione. Steffy è divisa in due parti. Da un lato vorrebbe che Liam facesse il padre, lo vorrebbe al suo fianco e forse prova ancora qualcosa per lui; dall’altro si rende conto che Liam deve stare accanto a Hope…Anche Flo è dilaniata dal dubbio: vorrebbe dire tutto a Hope ma allo stesso tempo sa che condannerebbe sia Zoe che Reese ed è per questo, che almeno per il momento, decide di tacere.

Ma molto presto, ci sarà altro di cui parlare. Una notizia scioccante arriva a Los Angeles e lascia tutti senza parole. Un lutto infatti sta per sconvolgere la famiglia Forrester ma non solo…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 MARZO 2020

Taylor pensa ancora che Liam dovrebbe stare al fianco di sua figlia e non sa come far capire a Steffy quella che è la cosa migliore da fare. La ragazza non sa come gestire questa complicata situazione.

Katie e Bill provano a passare del tempo insieme e sembra che tra di loro le cose vadano anche molto bene. Non si tratta solo di essere genitori, forse i due provano ancora qualcosa, ma cosa?

Sembra che per il momento non avranno modo di scoprirlo perchè arriva una drammatica notizia. Caroline è morta. Questa notizia lascia tutti senza parole…Come cambierà adesso la vita di Thomas e di Douglas? E quali saranno le reazioni di tutti di fronte a questa terribile notizia?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful in onda alle 14.