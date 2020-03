Una vita anticipazioni: Felipe in fin di vita, Ramon sotto choc

Grandi colpi di scena nelle puntate di Una vita in onda in questi giorni su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata di domani lunedì 16 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Avrete visto infatti che Felipe, nel disperato tentativo di salvare la vita a Ramon si è beccato un colpo di pistola. Ramon avrebbe voluto togliersi la vita ma invece ha sparato contro l’avvocato che adesso giace a terra in fin di vita. Antonito e Servante cercano di aiutarlo per salvargli la vita ma non è semplice…Celia intanto, non immaginando nulla di quello che è successo, si sta prendendo cura della piccola Milagros non avendo idea di quello che è accaduto a suo marito…

E adesso vediamo le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domani 16 marzo 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 MARZO 2020

Ursula cerca di riprendersi dopo il suo arresto ma le condizioni di salute sono molto precarie, ha una brutta tosse…Anche Telmo si rende conto che Ursula non sta affatto bene e le promette che si prenderà cura di lei. Dall’ospedale non arrivano intanto buone notizie per Tito e Inigo ha una crisi, è molto preoccupato per quello che sta accadendo.

Samuel continua a essere minacciato e non sa che cosa può fare per ripagare il suo debito. Ma non gli resta che obbedire a tutte le richieste che vengono fatte…

Ad Acacias 38 arrivano finalmente i soccorsi e anche Celia vede che suo marito è in fin di vita sulla barella che sta per portarlo in ospedale.

Celia e Antonito corrono in ospedale. Il giovane le deve raccontare quello che è successo e le dice che è stato quasi certamente suo padre a sparare a Felipe che avrebbe voluto fermarlo. Lucia assiste a uno sfogo di Celia che parla della piccola Milagros come di sua figlia e si rende conto che la donna non è lucida. Celia ha intenzione di prendersi la piccola.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.