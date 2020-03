Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia vuole rapire anche Camelia, situazione drammatica

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Vi ricordiamo che Il segreto, dopo la puntata in onda questo pomeriggio, torna il 23 marzo 2020. Lunedì quindi capiremo che cosa sta davvero macchinando Fernando Mesia e quali sono le sue intenzioni. Avrete infatti capito che l’uomo è vivo e che vuole prendersela con i più deboli, ce la farà? E che cosa ne farà dei bambini di Maria? Li ha davvero rapiti e che cosa vuole fare loro? Maria sembra essere convinta di una cosa: Fernando Mesia non farà del male ai suoi figli ma è davvero così?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 MARZO 2020

Maria cerca di rassicurare Mauricio: Fernando non ha intenzione di fare del male ai suoi bambini, almeno lei spera che sia così. Ma dei piccoli al momento non ci sono tracce e nessuno riesce a capire che fine abbiano fatto. Non finisce qui perchè Fernando Mesia sta per palesarsi. Ha intenzione di fare del male a tutte le persone che non lo hanno accettato e crede che Matias e Marcela siano tra queste. Che intenzioni ha? Fernando pare voglia rapire la piccola Camelia e riesce a portarla via senza che Marcela lo possa fermare, la piccola è nel passeggino mentre i suoi genitori non possono fare nulla. Ma per fortuna riesce ad arrivare in tempo il padre della ragazza e affronta Fernando Mesia per impedire che possa prendersi la piccola Camelia. Matias e Marcela sono legati e non possono fare nulla…Il suocero di Matias però non può fare nulla contro Fernando Mesia e si deve arrendere…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda lunedì 23 marzo 2020.