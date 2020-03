Beautiful anticipazioni: Hope mamma di Douglas è il piano diabolico di Thomas

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful scopriamo cosa succederà domani 26 marzo 2020. Liam e Wyatt si chiedono se il legame che si è stretto in pochi giorni tra Douglas e Hope faccia bene alla donna. E’ chiaro che Hope abbia bisogno di sentirsi madre dopo la morte della piccola Beth. Aveva avuto lo stesso attaccamento per la piccola Phoebe che però adesso sembra aver dimenticato. E adesso sta succedendo la stessa cosa con Douglas. Allo stesso tempo, Liam e Wyatt si pongono anche delle domande sulla morte di Douglas e sulla scelta di Thomas, che non sembra essere molto turbato da quanto accaduto, di tornare con suo figlio in città…

Brooke parla con Taylor dopo quello che è successo con Ridge ma al momento, più che al suo matrimonio, sembra essere interessata a quello di sua figlia. Non permetterà che Steffy si riprenda Liam in un momento così complicato. Taylor invece è convinta che ci sarebbe una soluzione a tutto questo e che il posto per Hope in questo momento, sia vicino a Thomas. Ma come si può pensare di organizzare a tavolino una nuova famiglia?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 MARZO 2020

Taylor continua a essere convinta del fatto che Hope potrebbe essere una buona madre per il piccolo Douglas ma anche una brava compagna per Thomas che in questo momento ha bisogno di una donna al suo fianco. Dimentica chiaramente che Hope ha un marito del quale si dice molto innamorata. Liam è preoccupato per il legame che sta nascendo tra sua moglie e il piccolo Douglas, non pensa sia naturale in questo momento.

Al contrario invece Thomas fa di tutto per avvicinare Hope a suo figlio e dice alla ragazza che il bambino gli ha chiesto se lei possa diventare adesso la sua mamma. Hope ovviamente è colpita dalla richiesta fatta dal bambino…Thomas parla con Taylor di quello che sta succedendo: anche lui crede che Hope potrebbe essere una madre perfetta per suo figlio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 26 marzo 2020 su Canale 5.